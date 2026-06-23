ועדת החקירה העצמאית של האו"ם לשטחים ועזה – גוף הידוע בעוינותו הקיצונית כלפי מדינת ישראל – פרסמה השבוע דו"ח ארסי נגד הדרג המדיני הישראלי ומפקדי צה"ל. הדו"ח, המכסה את התקופה משמחת תורה תשפ"ד ועד ניסן תשפ"ו, מטיח האשמות חמורות כלפי ישראל בטענה לפגיעה מכוונת כביכול בקטינים פלסטינים.

בישראל דוחים בשאט נפש את השקרים המתועבים ומדגישים כי האו"ם ממשיך להתעלם בכוונה מכך שארגוני הטרור משתמשים בילדים כמגינים אנושיים ומקימים את תשתיות הטרור שלהם בתוך בתי ספר, מסגדים ובתי חולים. גורמים בכירים בירושלים מגדירים את הדו"ח כחלק מ"תעשיית השנאה" של האו"ם.

מתודולוגיה מוטה וחד-צדדית

הדו"ח מבוסס על נתונים שהאו"ם מודה כי הסתמך עליהם ממשרד הבריאות של חמאס ורשויות הרש"פ, לצד ראיונות מרחוק ופתולוגים עצמאיים. הוועדה מלינה על כך שישראל סירבה בצדק לשתף פעולה עם החקירה המוטה, תוך שהיא מתעלמת מהעובדה שמדובר בגוף שהוכיח פעם אחר פעם את עוינותו.

בניסוח שנועד ליצור "איזון" מזויף, הדו"ח מזכיר בקצרה כי חמאס רצח 40 ילדים ישראלים בשמיני עצרת, אך מיד עובר להטחת האשמות מסיבית נגד ישראל. הוועדה דוחה את עמדת ישראל וקובעת כי היא נושאת באחריות משפטית קבועה לזכויות אדם בשטחים אלו – עמדה שישראל דוחה באופן מוחלט.

עלילות על ירי ופגיעה פיזית

הדו"ח מסתמך על נתוני חמאס ויוניסף לגבי עשרות אלפי קטינים שנפגעו לכאורה, וטוען כי קיים דפוס עקבי של ירי צלפים וכטב"מים לעבר קטינים. האו"ם מציג עדויות מ-17 אנשי רפואה שדיווחו על פגיעות מדויקות – מבלי לאמת את הטענות או לבחון את הקשר המבצעי.

בהקשר להפרת הפסקת האש באוקטובר תשפ"ו, נטען כי כוחות צה"ל פגעו בקטינים שחצו את "הקו הצהוב". הדו"ח מזכיר מקרה נטען של שני אחים שנהרגו מתקיפת כטב"ם של חטיבת כפיר בעת שאספו עצים, אך אינו מציג ראיות עצמאיות לטענה.

בנוסף, הוועדה מאשימה כי נפלים ותחמושת שלא התפוצצה הותירו סכנות מתמשכות, וטוענת כי פתולוגים זיהו "רסיסים קובייתיים" המדמים אפקט של פצצת מצרר האסורה במשפט הבינלאומי. הדו"ח מפנה אצבע מאשימה ישירות כלפי חטיבה 401 ואוגדה 98, ודוחה את הכחשות צה"ל.

האשמות נגד כוחות הביטחון ביו"ש

הדו"ח טוען כי מאות נערים נהרגו בפעילויות סיכול טרור בג'נין, טולכרם, טובאס ושכם. האו"ם מציג תאוריית קונספירציה לפיה מאחר שרוב הנפגעים הם בנים, הדבר מוכיח מדיניות של "סימון בנים כמטרות" מתוך תפיסה שהם "מחבלים עתידיים". הדו"ח מאשים את חטיבת הבקעה, חטיבת מנשה ויחידת דובדבן.

בנוסף, נטען כי מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט ומפקד אוגדת איו"ש יעקב דולף הרחיבו את הוראות הפתיחה באש ומאפשרים ירי קטלני נגד מבצעי פעולות חשודות. הדו"ח גם מטיח האשמות כלפי התושבים היהודים באלימות, חטיפה והתעללות בקטינים, בגיבוי נטען של כוחות הביטחון.

טענות לעינויים ותנאי כליאה

הדו"ח טוען כי מאז פרוץ המלחמה נעצרו מעל 1,655 קטינים ביו"ש, למעלה ממחציתם במעצר מנהלי ללא אישום. נטען כי צה"ל הפריש נערים מגיל 12 ומעלה ממשפחותיהם בעזה והחזיקם עם מבוגרים.

הוועדה מציגה עדויות של משוחררים על אלימות, מניעת מזון ומים, ושימוש בכלבי תקיפה במתקן שדה תימן. במיוחד מתמקד הדו"ח במותו של נער בן 17 מרמאללה באדר תשפ"ה בכלא מגידו, וטוען כי מת מתת-תזונה ומחלות עור עקב מניעת טיפול רפואי – מה שהאו"ם מגדיר כ"פשע מלחמה".

קריסת מערכות אזרחיות בעזה

הדו"ח מאשים את ישראל בהבאת בתי חולים לילדים לסגירה, ובירידה חדה במספר האינקובטורים בצפון עזה. רופאים פלסטינים טוענים לירידה בלידות חי ועלייה בהפלות ומומים בשל תת-תזונה וסטרס.

בתחום החינוך, האו"ם מאשים את צה"ל בהרס 81% ממבני בתי הספר בעזה ובאובדן שלוש שנות לימוד. נטען כי צה"ל השתמש בבתי ספר ובאוניברסיטאות כבסיסים ועמדות ירי, למשל בציר נצרים. ביו"ש מלין הדו"ח על צווי הריסה לבתי ספר וסגירת מוסדות אונר"א.

טענות להרעבה ומגפות

הדו"ח טוען כי 1.9 מיליון פלסטינים נעקרו שוב ושוב למחסים צפופים, וכי תשתיות המים נהרסו מה שהוביל לשתיית מים מזוהמים ולהתפרצות מגפות עור. בהסתמך על מדד ה-IPC, האו"ם טוען לשלב 5 של רעב המוני באזורים ברצועה, ומאשים את ישראל במניעת מזון מיוחד לילדים חולים.

הוועדה קובעת כי חזרת נגיף הפוליו ומקרה שיתוק הילדים ברצועה הם תוצאה של קריסת מערך החיסונים והביוב. מומחי האו"ם מגדירים את מצב הקטינים בעזה כ"לחץ טראומטי מתמשך", המתבטא באילמות סלקטיבית וחרדה.

מסקנות הדו"ח: דרישה לסנקציות

הוועדה קובעת באופן שקרי כי ישראל מבצעת "רצח עם" וכי קטינים מהווים מטרה מכוונת. הדו"ח מגדיר את פעולות ישראל כפשעי מלחמה ודורש הפסקת לחימה מיידית, הסרת המצור ופתיחה בחקירות פליליות נגד מפקדים וחיילים.

האו"ם קורא למועצת הביטחון להטיל סנקציות על ישראל ופונה לתובע בבית הדין הפלילי הבינלאומי לחקור אישית חברי כנסת, מפקדים ובכירים ישראלים.

גורמים בישראל הבהירו לגבי דוחות דומים בעבר כי אלו שקרים מתועבים השייכים לתעשיית השנאה של האו"ם, המתעלם בכוונה מכך שארגוני המרצחים הקימו את תשתיות הטרור שלהם בתוך בתי ספר, מסגדים ובתי חולים. כזכור, ישראל הקפיאה לאחרונה את הקשר עם מזכ"ל האו"ם גוטרש בעקבות החלטתו לכלול גופים ישראלים ב'רשימה השחורה' של הארגון.