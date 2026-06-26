איזנקוט דורש להסיר סרטון של סמוטריץ'; "ניסיון השתקה מגוחך"

גדי איזנקוט ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מערכת הבחירות מתחממת: מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הגישה עתירה לוועדת הבחירות המרכזית נגד מפלגת הציונות הדתית בראשות השר בצלאל סמוטריץ', בדרישה להסיר סרטון פרסומי שפורסם ברשתות החברתיות. בסרטון נכתב: "בממשלת איזנקוט, השר לשיתוף פעולה אזורי נפתלי בנט יקים מדינה פלסטינית".

העתירה מגיעה על רקע מערכת בחירות סוערת שבה הסקרים מצביעים על מרוץ צמוד בין הליכוד למפלגת ישר!. על פי סקרים שפורסמו לאחרונה, מפלגתו של איזנקוט צפויה לזכות ב-20 מנדטים, בעוד הליכוד מובילה עם 23 מנדטים. במקרה של איחוד פוליטי תחת הנהגתו של איזנקוט, מפלגתו עשויה לזנק ל-37 מנדטים.

- צילום: הרסטון של סמוטריץ' צילום: צילום: הרסטון של סמוטריץ' 10 10 0:00 / 0:20

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הגיב בחריפות לעתירה: "זהו ניסיון השתקה מגוחך. איזנקוט נבהל מהסרטון שחושף את האמת על ממשלת השמאל שהוא הולך להקים עם מנסור עבאס ועם יאיר גולן. ממשלה שתפנה ישובים וחוות, תפרק את רצועת הביטחון שבנינו ביהודה ושומרון ותסגור את מכינת עלי". רגע לפני: הפעילה שהובילה 'ג'יהאד' נגד לומדי התורה פרשה דוד קליין | 16.06.26 סמוטריץ' המשיך בהתקפה: "גדי, במקום להגיש תביעות השתקה מגוחכות תתחייב שלא תקים ממשלה עם מנסור עבאס ולא תיקח לאחור את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון. עד אז, על הציבור הימני בישראל להבין בפני איזו סכנה אנו עומדים".

מתקפה רחבה על תוכניות השמאל

בימים האחרונים מנהל סמוטריץ' מערכה תקשורתית נרחבת נגד תוכניותיהם של מועמדי האופוזיציה. בישיבת סיעת הציונות הדתית השבוע הזהיר השר כי "גולן ואיזנקוט יפרקו את רצועת הביטחון של ישראל". לדבריו, יאיר גולן שעומד בראש מפלגת הדמוקרטים ולפי הסקרים הולך להיות שותף בכיר בממשלת השמאל, רוצה לסגור את מכינת בני דוד בעלי.

"אתמול הוא הודיע במפורש שבכוונתו להפסיק לתקצב את המוסד המפואר הזה, שהצמיח דורות של גיבורים ומפקדים, במידה והוא ושותפיו לשמאל והמפלגות הערביות יקימו את הממשלה הבאה", מסר סמוטריץ' לחברי הסיעה. השר הדגיש כי מכינת עלי, שמעל ל-50 מבוגריה נפלו בשדה הקרב במערכות ישראל, 30 מהם רק במלחמה הנוכחית, עומדת בסכנה.

ההתיישבות במרכז המערכה

בימים האחרונים מקדם סמוטריץ' צעדים משמעותיים להתיישבות ביהודה ושומרון. השבוע הוכרזו 465 דונם כאדמות מדינה עבור יישוב גבעות הרואה, צעד שמהווה שלב מרכזי בהסדרת מעמדו של היישוב. במקביל מקודמת תוכנית בנייה ראשונה של למעלה מ-900 יחידות דיור ביישוב.

"גבעות הרואה, יישוב אשר עמד בגבורה במשך למעלה מעשרים שנה של המתנה לרגע בו ממשלת ישראל תקדם את הסדרתו", מסר סמוטריץ'. "מול תכניות השמאל לפנות יישובים - אנחנו נלחמים במדינה פלסטינית שלא תקום. מדובר במקל גדול נוסף שאנחנו שמים בגלגלי המדינה הפלסטינית".