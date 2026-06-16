אחרי שנה: הסתיימה חקירתו הנגדית של ראש הממשלה - כך הוא הגיב

אחרי שנה שלמה של עדות מורכבת ומתישה, הסתיים היום (שלישי) שלב החקירה הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו. התובע מטעם הפרקליטות, עו"ד יוני תדמור, הצהיר בפני השופטים כי אין לו יותר שאלות לראש הממשלה, ובכך הגיעה לסיומה אחת התקופות הדרמטיות ביותר בהיסטוריה המשפטית הישראלית.

היום האחרון של החקירה התאפיין בטונים צורמים ובעימותים חריפים, כאשר ראש הממשלה איבד את שלוותו ופתח במתקפה חזיתית נגד נציגי הפרקליטות. הדיון התמקד ברובו בתיק 2000, העוסק במגעים בין נתניהו למוציא לאור של "ידיעות אחרונות", ארנון (נוני) מוזס.

עם סיום חקירתו הנגדית, נתניהו תקף את הפרקליטות: "אתם הפעלתם טרור ותבלו את כל החיים שלכם בבית משפט. לא היה דבר כמו מה שעשיתם לי. זה מביש, מה שעשיתם לי לא עשיתם מול אף איש ציבור. מה שעשיתם כאן - זה להביא את הראש של נתניהו, לא תפסתם כלום, מה שיש פה זה רדיפה פוליטית כמו מדינת משטרה".

קיצור דיון והמעטפה החומה

למרות שאתמול דחו השופטים את בקשת סנגוריו לקצר את הדיון היום, בתחילת הדיון הבוקר נכנס נתניהו עם עורכי דינו ללשכת השופטים. השופטים קיבלו את בקשתו לקצר את עדותו מ"נימוקים ביטחוניים מדיניים", והדיון הסתיים ב-14:45 במקום ב-16:30 כפי שתוכנן.

לאחר פרסום דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שביקר בחריפות את נתניהו בנוגע להתנהלות מול חיזבאללה בלבנון, הוכנסה לראש הממשלה באולם בית המשפט מעטפה חומה, והוא ביקש הפסקה של מספר דקות. בבקשה המקורית של עו"ד עמית חדד נכתב כי על נתניהו לצאת ב-13:00 כדי לאפשר ישיבת ממשלה בירושלים ב-14:00, אך השופטים טענו כי "נימוקי הבקשה אינם מצדיקים את קיצור הדיון".

"תשבי כאן ותהיי סנגורית" - עימות חריג באולם

בשבוע שעבר אושר איחור של חצי שעה בדיון בשל "עייפות" מצד ראש הממשלה. במהלך אותו דיון פרץ עימות חריג בין סנגורו של נתניהו, עו"ד עמית חדד, לראש ההרכב, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן.

חדד התלונן שהתביעה מסתירה טקסט והשופטת לא העירה להם, ואמר לשופטת: "שגברתי תבוא ותשב כאן ותהיי סנגורית". השופטת פרידמן-פלדמן הגיבה בזעם: "אדוני חצוף! אדוני ישמור על הכבוד, אדוני חצוף וזו לא פעם ראשונה שאני אומרת, אדוני ישב עכשיו".

לאחר חילופי הדברים הודיעה השופטת על הפסקה של חמש דקות, ועם החזרה לאולם התנצל חדד בפניה.