יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן הודיע אתמול (שני) על צירופו של פעיל השמאל יאיא (יאיר) פינק לרשימת המפלגה לכנסת הבאה. בסרטון משותף שפרסמו השניים, הוכרז כי פינק – הידוע כאיש שמאל דתי – יעמוד בראש מטה ייעודי של המפלגה שיוגדר כ"מטה לפירוק הטרור היהודי", אשר מטרתו מאבק במתיישבים ברחבי יהודה ושומרון.

פינק, שמשרת במילואים כקצין אג"ם חטיבתי בדרגת רב-סרן, הוא דמות מוכרת בציבוריות הישראלית כפעיל שמאל בולט. כיום הוא מכהן כראש סיעה ואגף צדק חברתי בהסתדרות, ונחשב לאחד ממובילי המחאה נגד לומדי התורה והציבור החרדי. בעבר עורר סערות ציבוריות וזעם רב בימין בעקבות התבטאויותיו ופעולותיו, ובמיוחד בשל קמפיין התרומות שפתח למען תושבי הכפר העוין חווארה.

התוכנית: מעצרים מנהליים והקמת מחוז ש"י מחדש

במהלך ההכרזה, פירט גולן את תוכניות המפלגה נגד ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, במידה ויעלה בידו להקים ממשלה. בין הצעדים המרכזיים שהציג: החזרת היכולת להפעיל מעצרים מנהליים ברחבי יהודה ושומרון לשב"כ – צעד השמור בדרך כלל למאבק בטרור פלסטיני רצחני.

כמו כן, גולן תקף את תפקוד המשטרה באזור וטען כי מחוז ש"י הנוכחי "לא מסוגל לחקור, לעצור או לאכוף חוק", והבטיח להקים מחוז "אפקטיבי". עוד הצהיר כי משרד הביטחון "לא יהיה משרד מפוצל יותר", וכי כל הסמכויות יוחזרו לשר הביטחון ולצה"ל, במטרה "לממש את ריבונות מדינת ישראל כולל שלטון החוק בכל רחבי יהודה ושומרון".

גולן בירך את פינק על המינוי ואמר: "יאיא, אני שמח שלקחת על עצמך את הקמת המטה המפלגתי לפירוק הטרור היהודי. חשוב מאין כמותו".

פינק: "ניאבק כנגד הקיצוניות הדתית"

פינק, שהודיע בעבר על "הפסקת התנדבותו למילואים" במרץ 2023 בעקבות פיטורי השר גלנט, טרם חזרתו לשירות בפרוץ המלחמה, אמר בהצהרה: "אני גאה לשרת 20 ומשהו שנה במילואים ולהילחם בטרור הפלסטיני, ואני גם גאה במילואים אזרחיים ובזה שניאבק כנגד הקיצוניות הדתית וכנגד הטרור היהודי".

פינק הוסיף והשווה את פעילות הימין הקיצוני לחורבן בתי המקדש: "כדתי... אין מצב שאנחנו נוותר. מול האויבים מבחוץ תמיד ידענו להתמודד, אבל מול קיצוניים מבית – הם אלה שפירקו את שני הבתים הקודמים שלנו והם יכולים לפרק את הבית השלישי ואסור לתת לזה לקרות. קדושת האדמה ביהדות חשובה מאוד אבל קדושת החיים חשובה אפילו יותר".

רקורד של פרובוקציות: מחווארה ועד הפיגוע בעלי

הצטרפותו של פינק למפלגתו של גולן אינה מפתיעה, לאור עברו כפעיל שמאל בולט. בעבר עורר פינק סערות ציבוריות וזעם רב בימין בעקבות התבטאויותיו ופעולותיו.

זמן קצר לאחר הפיגוע הרצחני סמוך לעלי בתמוז תשפ"ג, בו נרצחו ארבעה יהודים ונפצעו ארבעה נוספים – ועוד בטרם הובאו גופות הנרצחים למנוחות – בחר פינק להתמקד בהצתת רכבי פלסטינים וצייץ: "המחבלים היהודים שהשתמטו מהצבא, בדיוק כמו המנהיג הפוליטי שלהם, עסוקים בהפרעה לצבא ובפגיעה בחפים מפשע ולא במחבלים. זאת לא היהדות שלי". הגולשים הזדעזעו מחוסר הרגישות ומייחוס החשיבות לרכוש פלסטיני בשעות הקשות שלאחר טבח ביהודים.

פינק זכור גם כמי שפתח קמפיין התרמה מתוקשר למען תושבי הכפר העוין חווארה, לאחר שרכושם ניזוק בעקבות התגובות לרצח האחים יגל ויניב הי"ד מהר ברכה. הקמפיין עורר הדים וביקורת חריפה על חוסר הרגישות כלפי המשפחה השכולה וכלפי הטרור היוצא מהכפר, מה שאילץ את פינק בסופו של דבר להתנצל בפני משפחת יניב.

רוחות סוערות ב"דמוקרטים"

צירופו של פינק מגיע בעיצומן של תסיסה פוליטית במפלגת "הדמוקרטים". לאחרונה הודיע היחצ"ן המוכר רונן צור על התמודדותו בפריימריז לרשימת המפלגה, כשהוא מתאר את עצמו כ"לוחם עם כוח, עם אנרגיה, עם זעם, עם אהבה למדינה".

במקביל, גולן נאלץ להתמודד עם סערה פנימית לאחר שהפעיל נאור נרקיס, המתמודד בפריימריז של המפלגה, השתלח בלוחמים חובשי הכיפות הסרוגות וטען שהם נפלו באחוזים גבוהים במהלך המלחמה בעקבות כך שלא עשו שירות מלא בצבא כמו חילונים. גולן גינה את דבריו והצהיר כי הם "פסולים ואינם משקפים את הערכים של המפלגה".