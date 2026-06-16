תלמידי הרב אברג'ל מקימים מפלגה חדשה; זה מי שיעמוד בראשה

לקראת הבחירות הקרובות, מתארגנים תלמידי הגאון הרב חיים יוסף אברג'ל שליט"א להקמת מפלגה ארצית חדשה בשם ״אח״י״. המהלך מגיע על רקע ההצלחה המרשימה של מפלגת 'אחי' המקומית בנתיבות, שזכתה בשבעה מנדטים בבחירות המוניציפליות האחרונות, אך הפעם המטרה היא הזירה הארצית.

בראש הרשימה החדשה צפוי לעמוד יובל אלימלך, מנהל מוסדות החינוך של הרב אברג'ל בנתיבות. המפלגה מבקשת לייצג את הציבור המסורתי והאמוני, ולשמש גשר בין חלקי העם היהודי. פרטים נוספים על שאר חברי הרשימה והרבנים התומכים במהלך צפויים להתפרסם בהמשך.

רקע: האימפריה הרוחנית בדרום

הרב חיים יוסף דוד אברג'ל, בנו של מחולל המהפכה הרוחנית בדרום הגאון רבי יורם אברג'ל, מנהל מוסדות גדולים בעיר נתיבות עם למעלה מ-800 אברכים הפרוסים ברחבי הארץ. בעבר תמך הרב יורם אברג'ל במפלגתו של הגר״מ מאזוז מול ש״ס, והמסורת הפוליטית העצמאית נמשכת גם בדור הבא.

ההצלחה המרשימה בזירה המוניציפלית בנתיבות, כאשר הרב אברג'ל פרש מש״ס והקים את מפלגת 'אחי' המקומית שזכתה בשבעה מנדטים, הוכיחה את כוחו בשטח. עם זאת, בזירה הארצית כללי המשחק שונים לחלוטין, ואחוז החסימה הגבוה מהווה אתגר משמעותי.

הכאב שמאחורי ההכרזה

בסביבת המפלגה מציינים בשיחה עם 'בבלי' כי ההכרזה מגיעה מתוך כאב עמוק על חוק הגיוס שנגרר ללא פתרון, דבר שיצר תסיסה רבה ברחוב החרדי. תלמידי הרב מדגישים כי ענייני הגיוס ומעצר בני הישיבות, וכן ענייני הכספים במוסדות החינוך החרדי כואבים לרב מאוד, והוא מדבר על כך בכל עת.

ההצהרה היום התקיימה ברקע מעצרו של האברך אביאל כהן, אשר עדיין שוהה מאחורי סורג ובריח. מדובר באברך השני מתוך הכולל של הרב שנעצר בתקופה האחרונה. לצד זאת, הרב כואב עמוקות את ענייני השחיתות השונים הקיימים לטענתו במפלגות החרדיות הקיימות.

אלימלך הבהיר בהצהרתו היום: "זה לא סוד שבשנים האחרונות הקהילה עוברת מסע רדיפה דווקא בגלל ההתפתחות הגדולה והמבורכת. במציאות הנוכחית שאין לנו נציגים, המצב מחייב אותנו לצאת ולפעול שיהיה ייצוג ראוי על פי תורתו של רבנו, לוודא שמי שרוצה להקדיש את חייו ללימוד התורה יוכל לעשות זאת ללא פחד וללא שהדבר ייחשב לעבירה פלילית".

עוד הדגיש: "דווקא בעת הזאת, שיש כאלה ששוכחים את צוואת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה – לדאוג לעם שבשדות, לדאוג לכל הציבור – אנחנו מחויבים לפעול. במקום שאין איש, חובה עלינו לעמוד בראש המחנה".

בית לכל שבטי ישראל

אלימלך הדגיש כי המפלגה לא פונה רק למגזר החרדי הקלאסי, אלא מבקשת להוות בית רחב בהרבה. "במצב הנוכחי יש כאלה שלא מוצאים את מקומם ומרגישים שאף מפלגה לא מייצגת אותם – אנחנו נהיה להם לבית", מסר. "תנועת אחי תהיה בית לכלל עם ישראל, בני תורה לצד חיילים, אברכים לצד אנשי עמל".

בהקשר זה, הרב אברג'ל קרא בעבר לצעירים חרדים שלא לומדים להתגייס למסלולים כמו חטיבת חשמונאים. "נציג דרישה מהממשלה וצה״ל לאפשר למי שאינו לומד להתגייס ולשרת תוך שמירה על אורחות חייו", טען אלימלך.

ניתוח פוליטי: האם בדרך לחיבור עם 'נועם'?

למרות הרטוריקה הנחרצת על ריצה עצמאית, גורמים מוסרים לנו כי בסופו של יום, אחוז החסימה הגבוה הופך ריצה עצמאית מוחלטת לסיכון ממשי עבור קולות גוש הימין. על כן, יש להניח שההכרזה הנוכחית באה בעיקר כדי לאותת על פתיחת תנאי משא ומתן עם מפלגות אחרות בגוש.

ברמז עבה, הגדיר אלימלך את התנועה כמי שתשמש כ״גשר הנכון לשמור על גוש הימין״. הדגשים הללו – שמירה על הגוש, התמקדות בנושאי זהות יהודית וחינוך טהור, לצד פנייה מובהקת לקהל חרדי-לאומי ומסורתי – משיקים באופן כמעט מלא למצע ולקהל היעד של מפלגת 'נועם' של אבי מעוז.

ההערכות בשטח הן כי מאחורי הקלעים כבר נבחנים ערוצי הידברות לקראת חיבור אפשרי עם מפלגת נועם, ואולי בהמשך אף השתלבות רחבה יותר באחת ממפלגות גוש הימין הגדולות. דבר כזה יבטיח לתלמידי הרב אברג'ל את הייצוג הפוליטי הארצי אליו הם שואפים, מבלי לסכן קולות לימין.