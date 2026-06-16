בהודעה דרמטית שפורסמה אתמול (ראשון), הודיע אורי זכי, יו"ר הנהלת מרצ לשעבר ובן זוגה של השרה לשעבר תמר זנדברג, כי הוא מסיים 28 שנות פעילות במפלגות השמאל ומצהיר על תמיכה במפלגת "ישר" בהנהגת רא"ל (במיל') גדי איזנקוט. המהלך מגיע על רקע שינוי תפיסתי שעבר זכי מאז אירועי השבעה באוקטובר, והוא מעורר גלי הלם במערכת הפוליטית.

"לאחר 28 שנים של חברות מצטברת במפלגות העבודה, מרצ והדמוקרטים, בהן כיהנתי בתפקידים בכירים, הודעתי היום על הפסקת חברותי במפלגה ובוועידתה", כתב זכי בפוסט מפורט. למרות הצעד המשמעותי, הוא הבהיר כי הוא רוחש כבוד רב להנהגה הנוכחית: "אני מלא הערכה ליאיר גולן ולחברי הכנסת המצוינים של המפלגה, ואני גאה בתפקיד שהיה לי באיחוד המפלגות שמאבטח הפעם את הגוש".

זכי לא הסתיר את הקשיים האידיאולוגיים שהתפתחו בינו לבין חבריו למחנה בחודשים האחרונים. "אני מודה שיש כאן ביטוי לפער שהלך ונפער בין עמדותיי לבין עמדות השמאל, בעיקר מאז ה-7 באוקטובר", הסביר. "פעמים לא מעטות מצאתי עצמי חולק על עמדות חבריי, ואף זכיתי לביקורת חריפה על עמדות שהבעתי אני".

"מנהיגות ערכית ושקטה"

זכי הצהיר על כוונתו "להתגייס בכל הכוח לסייע לניצחונו של גדי בבחירות", והסביר מדוע לדעתו איזנקוט הוא הדמות הראויה ביותר להוביל את המדינה. "לאחר ארבע השנים הנוראות האחרונות, ובעיקר לאחר אסון השבעה באוקטובר, מדינת ישראל זקוקה למנהיגות ערכית, מנוסה ורצינית", ציין. "כדי להחליף את נתניהו ואת הנזק האדיר שהנחיל למדינה, צריך דמות שהיא ההפך ממנו – ואיזנקוט הוא מנהיג כזה".

לדבריו, איזנקוט מייצג מנהיגות שונה לחלוטין: "שקט, קר רוח, אמפתי, בעל ראייה אסטרטגית ובעיקר אדם שרואה את טובת המדינה בכל רגע נתון". זכי הוסיף כי "אין לי ספק שהוא המועמד הטוב ביותר, כזה ש'מכונת הרעל', גם בשיא הקיטור, לא תוכל לקעקע. הציבור בישראל צמא להנהגה אחרת, וזה כולל גם לא מעט ממצביעי הליכוד".

בשולי דבריו, בחר זכי לגעת גם בסוגיה העדתית וקשר אותה ישירות למועמדותו של איזנקוט. "כבן של אבא שגדל במעברה, אני מודה שגם הגיע הזמן, לאחר 78 שנה, שמזרחי יהיה ראש הממשלה", כתב. "מגיע לנו, ומגיע לנו שזה יהיה גדי איזנקוט".

חילוקי דעות במערכת הפוליטית

בעקבות ההצהרה, גורמים במערכת הפוליטית חלוקים באשר להשפעת המהלך על קמפיין הבחירות של מפלגת "ישר". בעוד שחלק סבורים כי התמיכה עשויה למשוך קולות נוספים מהמרכז-שמאל, אחרים מעריכים כי חיבוק פומבי מאיש מרצ מובהק עלול לייצר אפקט הפוך ולהזיק לאיזנקוט שמנסה למצב את עצמו כאיש ימין-מרכז.

אותם גורמים מותחים ביקורת על הצהרתו של זכי, ומציינים כי למרות שהכריז על "התפכחות" בעקבות ה-7 באוקטובר, הוא נמנע מלהציג משנה סדורה. לדבריהם, זכי שומר על עמימות ולא הבהיר באופן קונקרטי את עמדתו המעודכנת בנוגע לאופן ניהול המלחמה או להקמת מדינה פלסטינית, אלא הסתפק באמירות מעורפלות.