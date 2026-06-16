רגע לפני: הפעילה שהובילה 'ג'יהאד' נגד לומדי התורה פרשה

יום הבחירות המקדימות במפלגת "המילואימניקים" נפתח היום (שלישי) בסערה: עו"ד שבות רענן, אחת הדמויות המזוהות ביותר עם המפלגה בשלבי הקמתה, הודיעה על פרישתה רגע לפני פתיחת הקלפיות.

רענן, שהקימה את "פורום נשות המילואימניקים" והפכה בחודשים האחרונים לאחד הקולות הבולטים במאבק נגד בני הישיבות ואברכי הכוללים, וזכורה במיוחד התבטאותה הקיצונית, לפיה תצא ל"ג'יהאד" של ממש נגד כל ניסיון להסדיר את מעמד בני הישיבות, בחרה לעזוב את המערכה הפוליטית בשלב מתקדם.

הפרישה מגיעה בעיצומן של הבחירות המקדימות לרשימת המפלגה, בהן מתמודדים 28 מועמדים על מקום ברשימה לכנסת. לפני שבוע נבחר יועז הנדל כיו"ר התנועה בהעדר מתמודדים נוספים, והיום אמורים המתפקדים לקבוע את סדר הרשימה. אלא שהודעת הפרישה של רענן הטילה צל כבד על המעמד.

"מחפשת נתיב מדויק יותר"

במכתב שפרסמה הבוקר למתפקדי המפלגה, ניסתה רענן להסביר את המהלך הקיצוני. "במהלך השבועות האחרונים בפריימריז, נוכחתי לדעת כי בעת הזו המעבר ממאבק מילואמניקי אותנטי למסגרת פוליטית – פחות מתאים להגשמת התקווה הזו", כתבה. "כדי להביא את קולן של המשפחות המגויסות בצורה האפקטיבית ביותר, הגעתי למסקנה שעלי לחפש נתיב מדויק יותר עבורי".

רענן הבהירה כי בכוונתה להמשיך במאבק מחוץ למסגרת הפוליטית המפלגתית, וציינה כי מחויבותה "להוביל חוק גיוס אחראי והגון" נותרת בעינה. בסיום המכתב המליצה למתפקדיה להצביע למועמדים רון פרץ, שלמי דמרי וסנדרה אלון. רענן לקחה חלק פעיל בדיונים הסוערים בוועדות הכנסת על חוק הגיוס, והתעמתה תכופות עם נציגי היהדות החרדית.

הסיבה האמיתית: חשש מכישלון

מאחורי המילים המכובסות של מכתב הפרישה, במערכת הפוליטית משרטטים תמונה שונה לחלוטין. גורמים המעורים בנעשה במפלגת "המילואימניקים" מסבירים כי הצעד של רענן אינו נובע מ"חיפוש נתיב מדויק", אלא מחישוב מציאותי בעקבות נתונים עובדתיים בשטח.

על פי הערכות וסקרים פנימיים, רענן הבינה כי סיכוייה להתברג בצמרת הרשימה של המפלגה נמוכים במיוחד. פעילי התנועה העדיפו פנים אחרות על פניה, והיא חששה מתוצאה מביכה בהצבעה. מעבר לכך, מפלגתו של יועז הנדל אינה מצליחה, לפי כל הסקרים האחרונים, להתקרב בכלל לאחוז החסימה.

התמודדות במצב כזה נתפסה כהתאבדות פוליטית. "היא הבינה שלא תתברג בצמרת המפלגה, שממילא לא עוברת את אחוז החסימה", מסר גורם פוליטי בכיר. בשורה התחתונה, מי שהובילה קו לוחמני במיוחד מול תורת ישראל, ואף ניסתה למנף את המאבק בחוק הגיוס לקריירה פוליטית בכנסת, תיאלץ להישאר מחוץ למגרש הפרלמנטרי.

הפריימריז של מפלגת המילואימניקים מתקיימים היום, כאשר 28 מועמדים מתמודדים על מקום ברשימה לכנסת. תנאי הסף המרכזי להתמודדות הוא שירות צבאי או לאומי בלבד, במסגרת האידיאולוגיה של המפלגה. תוצאות ההצבעה צפויות להתפרסם מחר, כאשר הפרישה של רענן מותירה סימן שאלה גדול על עתיד המפלגה ועל יכולתה למשוך קולות בבחירות הכלליות.