חבר הכנסת לשעבר חוזר לפוליטיקה: 'חייבים לתקן מהר'

ח"כ לשעבר מוסי רז ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

חבר הכנסת לשעבר מוסי רז הודיע הבוקר (ראשון) על חזרתו הרשמית לזירה הפוליטית, כשהוא מכריז כי יתמודד על מקום ברשימת מפלגת 'הדמוקרטים' - האיחוד של העבודה ומרצ - לקראת מערכת הבחירות הקרובה.

"החלטתי להגיש השבוע את מועמדותי לכנסת מטעם הדמוקרטים", כתב רז בחשבונותיו ברשתות החברתיות. לדבריו, המניע המרכזי לשיבתו הוא המשך המאבק שהוביל לאורך שנים: "אני מוביל כל חיי את המאבק לשלום ונגד הכיבוש". "לא במקרה נבחרתי ראשון בפריימריז" רז ביקש להזכיר לבוחרים את תקופת כהונתו הקודמת במשכן, תוך הדגשת העובדה שרבים טועים באורך התקופה. "לרבים נדמה שכיהנתי בכנסת שנים רבות, אבל בפועל היו אלה רק 6 שנים במצטבר", ציין. שורד השבי בהחלטה מרגשת: "תקראו לי יהודי משוגע, החלטתי לקחת על עצמי" יאיר טוקר | 18.06.26 חבר הכנסת לשעבר הדגיש את ההישגים שצבר במהלך תקופת כהונתו: "לא במקרה ארגון 'שקוף' קבע שהייתי הח״כ החרוץ ביותר, ולא במקרה נבחרתי ראשון בפריימריז של מרצ", מסר רז, תוך ניסיון להציג את עצמו כמועמד בעל ניסיון מוכח ותמיכה ציבורית. התמודדות בפריימריז משותף ההכרזה של רז מגיעה על רקע שורה של הצטרפויות למפלגת 'הדמוקרטים' בחודשים האחרונים. בין המצטרפים הבולטים: יועץ התקשורת רונן צור, פעיל המחאה יאיא פינק שיעמוד בראש 'מטה לפירוק הטרור היהודי', ומורן זר כצנשטיין מייסדת תנועת 'בונות אלטרנטיבה'. כידוע, מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן חתמה לאחרונה על נספח עדכון להסכם האיחוד עם מרצ, במסגרתו שונו מקומות הבטחת הייצוג של מרצ ברשימה ממקומות 4, 8 ו-12 למקומות 6, 8 ו-14. המהלך נתפס כשנמוך מסוים של כוח המיקוח של מרצ בתוך המסגרת המאוחדת.

רונן צור ( צילום: קשת 12 )

"צריך מחוייבות אידאולוגית משולבת בניסיון"

רז חתם את הודעתו בהתייחסות לאתגרים הצפויים לממשלה הבאה, תוך טענה כי ניסיונו יהווה נכס משמעותי. "בכנסת הבאה חייבים לתקן כמה שיותר מהר את מה שנהרס, לכן צריך מחוייבות אידאולוגית משולבת בניסיון מוכח", הבהיר.

ההכרזה מצטרפת לשורה של מהלכים בגוש האופוזיציה לקראת הבחירות, כאשר מפלגות שונות מנסות לגייס דמויות ציבוריות ופעילי מחאה. על פי הסקרים האחרונים, מפלגת 'הדמוקרטים' צפויה לקבל כ-10-11 מנדטים, כאשר המאבק על המקומות הבטוחים ברשימה צפוי להיות עז במיוחד.