בני ברק: מאות מתנדבים ושוטרים מחפשים אחרי ישראל מרדכי שנעלם מאז יום חמישי

מאות שוטרים ומתנדבים ממשיכים בחיפושים אחר ישראל מרדכי שטרן, בן 25 מבני ברק, שיצא מביתו ביום חמישי ומאז נעלמו עקבותיו. החיפושים נמשכו גם במהלך השבת בהוראת הרבנים, אך עד כה לא נרשמה התקדמות משמעותית ולא נוצר קשר עם הנעדר.

במשפחתו ציינו כי ישראל מרדכי הינו צעיר בעל צרכים מיוחדים, מה שמעלה את החשש לגורלו. במשפחה ציינו כי הנעדר אינו מתקשר ואינו מתמצא במיקום ובזמן, עובדה המחייבת את המשך החיפושים בעוצמה מלאה. משטרת ישראל פרסמה הודעה רשמית על היעלמותו וביקשה מהציבור סיוע באיתורו.

מאות מתנדבים ושוטרים פתחו בחיפושים נרחבים מאז יום חמישי וסורקים חדרי מדרגות, מבנים ורחובות שייתכן וישראל מרדכי עבר בהם.

ברחוב הירקון בבני ברק נפתח חפ"ק משותף של משטרת ישראל, יחידות המתנדבים ו'עלי שיח', משם יוצאים הכוחות לסריקות ברחבי העיר.

תיאורו של הנעדר: גובה 1.76, גוון עור בהיר, מרכיב משקפי ראייה עם מסגרת שקופה.

כל היודע דבר על מקום המצאו של ישראל מרדכי מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל.

המשטרה מדגישה כי כל פרט, גם אם נראה קטן, עשוי להיות משמעותי לאיתור הנעדר ולהחזרתו הביתה בשלום.