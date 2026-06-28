מרגע הזיהוי ועד התקיפה | כך חוסלו מחבלי חיזבאללה חמושים ב-RPG

תיעוד מזיהוי המחבלים החמושים ב-RPG וחיסולם - צילום: דובר צה"ל תיעוד מזיהוי המחבלים החמושים ב-RPG וחיסולם | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:33

כוחות יחידת אגוז בפיקוד אוגדה 36 זיהו אתמול (שבת קודש) מספר מחבלים חמושים ב-RPG מארגון הטרור חיזבאללה, שפעלו במרחב נבטיה בסמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. מיד לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות תקף וחיסל את המחבלים והמבנה ממנו פעלו במטרה להסיר את האיום על הכוחות.

המחבלים זוהו כשהם נושאים אמצעי לחימה מתקדמים ומהווים איום ממשי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב. התקיפה המדויקת בוצעה במטרה למנוע פגיעה בכוחותינו ולהסיר את האיום באופן מיידי. השמדת משגר במרחב נבטיה בתקיפה נוספת במרחב, כוחות היחידה הרב-מימדית השמידו משגר של ארגון הטרור חיזבאללה שהיווה איום על כוחותינו. המשגר אותר במהלך פעילות מבצעית שיטתית של הכוחות במרחב הביטחוני, והושמד במטרה למנוע שימוש בו נגד כוחות צה"ל. המועמד של טראמפ הגן על קריקטורה של יהודי עם קרניים: 'זה לא אנטישמי' ישראל גרוס | 22.06.26 דובר צה"ל הבהיר: "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים".

תיעוד מהשמדת המשגר - צילום: דובר צה"ל תיעוד מהשמדת המשגר | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:14

התקיפה מתרחשת על רקע פעילות מבצעית נרחבת של צה"ל בדרום לבנון. במהלך השבוע האחרון ביצעו חיל האוויר והכוחות הקרקעיים שש תקיפות נגד מחבלים שהיוו איום על הכוחות הפועלים בשטח, כפי שדיווחנו.

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני להסרת האיומים על מדינת ישראל. הפעילות כוללת תקיפות ממוקדות נגד מחבלים, השמדת תשתיות טרור ואיתור אמצעי לחימה שמהווים איום על הכוחות ועל אזרחי ישראל.

יצוין כי רק ביום שישי האחרון חיסל חיל האוויר שבעה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שהעבירו אמצעי לחימה במרחב אל-מנזלה בדרום לבנון. המחבלים פעלו מעמדת תצפית והיוו איום ממשי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

כזכור, ממשלות ישראל ולבנון חתמו בליל שבת שעון ישראל, בבית הלבן על הסכם מסגרת היסטורי המגדיר את השאיפה המשותפת להביא לסיומו המוחלט של הסכסוך המזויין ולכונן יחסי שלום ושכנות טובה בין שתי המדינות.

המסמך, שגובש בתום ארבעה ימי משא ומתן אינטנסיביים בוושינגטון ופורסם באופן רשמי על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית, מציב את פירוז דרום לבנון כתנאי יסודי להתקדמות.

במסגרת ההבנות החדשות, יופעל מנגנון פיילוט מבוקר במסגרתו יתפרס צבא לבנון בשני אזורים ייעודיים, האחד מצפון לנהר הליטני והשני מדרום לו, במקביל לנסיגה מדורגת של כוחות צה"ל מאותם מרחבים. המשך התהליך והרחבתו לאזורים נוספים מותנים באופן מלא בהצגת תוצאות בשטח ובפירוק מוחלט של כל התשתיות והקבוצות החמושות שאינן פועלות מטעם המדינה.