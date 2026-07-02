לוחמי צה"ל באיו"ש. ארכיון ( צילום: דובר צה"ל )

אירוע ביטחוני חריג התפתח בשעות הבוקר (חמישי) בחטיבת בנימין שבשומרון, לאחר שרכב ובו מספר חסידי ברסלב נכנס לכפר הפלסטיני מוחמאס, הסמוך לרמאללה, ואבד עמו הקשר.

הרכב אותר בהמשך כשהוא מנופץ ללא הנוסעים, וכוחות הביטחון פתחו בסריקות נרחבות לאיתור החסידים וחשדו כי מדובר בחטיפה. במהלך סריקת הכוחות, הוטל כתר על מרחב הכפר ונחסמו צירים סמוכים במקביל להקפצת כוחות גדולים שפתחו בסריקות בסיוע מסוק של חיל האוויר. החסידים נכנסו לשכם ללא אישור ובדרך חזרה לירושלים ביצעו עבירת תנועה והמשטרה פתחה במרדף אחריהם, במהלכו הם נמלטו אל הכפר מוחמאס.

הרכב של החסידים שאותר בכפר ( צילום: לפי סעיף 27א )

בהמשך, אחד הנוסעים התקשר למשטרה וטען כי הם עוברים תקיפה, וכוחות שהוקפצו לכפר מצאו את הרכב נטוש, מה שהקפיץ את מערכת הביטחון בחשד שמדובר באירוע חטיפה. כמו כן, נמצא ברכב ציוד אישי שככל הנראה שייך לאזרחים ישראלים.

דובר צה"ל מסר הבוקר: "כוחות הביטחון קפצו בשעות הבוקר המוקדמות למרחב הכפר מוחמאס שבחטיבת בנימין והחלו בסריקות נרחבות לאחר דיווח שהתקבל על מספר אזרחים ישראלים שנמצאו במרחב הכפר ואבד איתם קשר".