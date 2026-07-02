בריאיון נדיר, מתח ראש ממשלת לבנון נואף סלאם ביקורת חריפה על ארגון הטרור חיזבאללה הפועל בשטח המדינה ועל פטרונית שלו איראן.

הדברים נאמרו בראיון לרשת LBCI הלבנונית, כשסלאם מבהיר מיהם האחראים האמיתיים להמשך הלחימה.

"הצדדים שיורים צריכים להפסיק את הירי. חיזבאללה ומשמרות המהפכה צריכים להפסיק את הלחימה, לא אני", הבהיר ראש הממשלה הלבנוני בחריפות. דבריו מהווים ביקורת נדירה מצד גורם לבנוני בכיר כלפי הארגון השיעי המזוהה עם איראן.

באשר להסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל ללבנון, הבהיר סלאם כי "קיבלנו בברכה את ההסכם. אני הייתי הראשון לברך על יוזמת הפסקת האש". עם זאת, הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי תפיסות שגויות שהתפשטו בציבור הלבנוני.

"יש תפיסות מוטעות סביב הנסיגה הישראלית מלבנון תוך 60 ימים, אבל זה לא מוזכר בנוסח ההסכם", הבהיר ראש הממשלה. דבריו מתייחסים לציפיות שהתפתחו בקרב חלקים מהציבור הלבנוני לנסיגה ישראלית מהירה מהשטח הלבנוני.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר בטקס הזיכרון לחללי מלחמת לבנון השנייה כי ישראל הוכיחה לחיזבאללה שני דברים מרכזיים: "ראשית, שישראל לא תהיה בת ערובה של זרוע הביצוע של משטר-הרשע באיראן. שנית, שמי שדיבר על קורי עכביש התפורר בעצמו".

במקביל, צה"ל ממשיך לפעול בדרום לבנון נגד תשתיות חיזבאללה. רק לפני ימים ספורים תקף חיל האוויר שלוש מפקדות של ארגון הטרור במרחבים נבטיה ומייפדון, בתגובה להמשך הפגיעה בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הביטחוני.

נתניהו אף ביקר בשבוע שעבר בשטח לבנון, כשהוא מדגיש את ההישגים הצבאיים: "החלשנו את חיזבאללה באופן שלא דמיינו. היו 150 אלף טילים ורקטות, היום נשאר להם בערך 8%".