פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (CENTCOM) הודיע הלילה (בין שלישי לרביעי) כי כוחות אמריקאיים פתחו בגל תקיפות עוצמתי נגד מטרות איראניות. התקיפות מגיעות בעקבות סדרת תקיפות איראניות על ספינות מסחריות במצר הורמוז במהלך היממה האחרונה.

על פי ההודעה הרשמית של פיקוד המרכז, "כוחות הפיקוד המרכזי של ארצות הברית החלו בסדרה של תקיפות חזקות נגד איראן כדי להטיל עליה אחריות על תקיפה של צוותי ספנות מסחרית המורכבים מאזרחים חפים מפשע במסלול מים בינלאומי".

במהלך הלילה תקף צבא ארה"ב למעלה מ-80 מטרות שונות באיראן, כאשר התקיפות התמקדו במערכות הגנה אווירית, רשתות פיקוד ושליטה, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות לשיגור טילים נגד ספינות ויותר מ-60 סירות קטנות של משמרות המהפכה, במצר הורמוז ובסביבתו.

באיראן דיווחו במהלך הלילה על פיצוצים בעיר הנמל סיריק, באי קשם, בעיר הנמל בנדר עבאס וב"אי הנפט" חארג. כלי תקשורת איראניים דיווחו גם על סדרת פיצוצים שנשמעו בבחריין, כולל סמוך למפקדת הצי החמישי של צבא ארצות הברית המוצב במדינה, וכן באזור בסיס חיל האוויר "שייח' עיסא".

הסיוט של האיראנים: התיעוד המצמרר של הצלפים מהלוויית חמינאי דני שפיץ | 06.07.26

גורם בכיר בממשל האמריקני מסר לרשת CNN כי התקיפות של צבא ארה"ב באיראן "אינן מידתיות". לדבריו: "זה עונש, וזה לא ייגמר בקרוב". הגורם הבהיר כי מדובר בתגובה ישירה להפרת הסכם הפסקת האש על ידי איראן.

צבא ארה"ב הדגיש בהודעתו כי "תקיפות ארצות הברית הן תגובה להתקפות איראניות על שלושה כלי שיט מסחריים שעברו במצר הורמוז. התוקפנות של איראן הייתה לא מוצדקת, מסוכנת והפרה ברורה של הפסקת האש".

מטה "חאתם אל-אנביא", מפקדת החירום של צבא איראן, האשים את ארצות הברית ב"תוקפנות בוטה" בעקבות גל התקיפות האמריקני הנרחב ושיגר איום ישיר על ארה"ב. לפי ההודעה האיראנית, "כוחות הצבא של הרפובליקה האסלאמית יגיבו ב"תגובה מוחצת" נגד המטרות האמריקניות".

משמרות המהפכה הודיעו כי בתגובה ראשונית, חילות הים והאוויר תקפו במבצע משולב של טילים וכטב"מים 85 נקודות במתקנים צבאיים אמריקאיים בבנדר סלמאן, בבחריין ובבסיס עלי אל-סאלם בכווית.

מוחסן רזאא'י, יועצו הצבאי של מנהיג איראן, מסר תגובה חריפה ואמר: "ארה"ב תכשיל את המשא ומתן כמו שהכשילה את הסכם הגרעין. היא רוצה לקבע מציאות של מעבר ספינות במים של עומאן, כדי להעביר משם את ספינות המלחמה שלה".

רזאא'י הוסיף: "אני מבקש מהחברים שמתנגדים למשא ומתן — שיגלו סבלנות ואורך רוח. נעניש את טראמפ ונתניהו".

כפי שדווח אמש, ארצות הברית החליטה להחזיר את הסנקציות על הנפט האיראני בעקבות התקיפות האיראניות במצר הורמוז. משרד האוצר האמריקני כתב בהודעה רשמית כי "כפי שהנשיא טראמפ והממשל אישרו שוב ושוב, מזכר ההבנות בתוקף בהתבסס לחלוטין על ביצועים מצד איראן".

בהודעה נכתב כי "פעולותיה של איראן במצר היו בלתי מקובלות לחלוטין על ארצות הברית ויגררו השלכות. אנשי המשא ומתן שלנו ממשיכים לעבוד בתום לב לקראת הסכם סופי".

דובר משרד החוץ של איראן מסר תגובה צוננת למדי. לדבריו, "ספינות שמשתמשות בנתיבים לא מאושרים על ידי איראן עומדות בפני סיכונים ומפריעות לאיראן לנהל את התנועה במצר הורמוז. איראן ממלאת אחר ההתחייבויות שלה במזכר ההבנות לגבי הצעדים הנדרשים במצר הורמוז".