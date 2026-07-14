פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פתח הלילה (בין שני לשלישי) בגל תקיפות נרחב נגד מטרות צבאיות באיראן, במסגרת מבצע שנמשך חמש שעות רצופות. מדובר בלילה השלישי ברציפות שבו כוחות אמריקניים תוקפים ברפובליקה האסלאמית, על רקע הסלמה חריפה במפרץ הפרסי.

על פי ההודעה הרשמית של צבא ארה"ב, במהלך המשימה תקפו כוחות אמריקניים בהצלחה מטרות צבאיות ברחבי איראן, כולל בבושהר, צ'אה בהר, ג'סק, קונאראק, אבו מוסא ובנדר עבאס. התקיפות נועדו לפגוע ביכולתה של איראן לתקוף ספינות מסחריות במצר הורמוז.

"כוחות CENTCOM השתמשו בתחמושת מדויקת נגד מערכות הגנה חופיות איראניות, אתרי טילים ומזל"טים ויכולות ימיות", נמסר בהודעה. עוד צוין כי יותר מ-50,000 אנשי שירות אמריקניים פרוסים כעת ברחבי המזרח התיכון, וכי "כוחות אמריקאים נותרים ערניים, קטלניים ומוכנים".

בצבא ארה"ב הדגישו כי "תקיפות אלו ימשיכו לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראניים, ויגרעו מיכולתם לתקוף אזרחים חפים מפשע ושיט מסחרי במצר הורמוז". ההודעה מגיעה לאחר שהנשיא טראמפ הכריז אתמול כי ארצות הברית תכה באיראן "בעוצמה" במהלך הלילה.

איראן: "השבתנו שתי מכליות"

במהלך הלילה נשמעו אזעקות בבחריין, וגורמים רשמיים בממלכה אמרו כי יירטו והשמידו מטרות אוויריות עוינות ששוגרו מאיראן. בתוך כך, משרד ההגנה של איחוד האמירויות עדכן כי אזרח הודי נהרג במתקפת טילי שיוט איראניים שפגעה בשתי מכליות בדרום מצר הורמוז, בתוך המים הטריטוריאליים של עומאן.

בתגובה לתקיפות האמריקניות, משמרות המהפכה האיראניות מסרו הודעה חריפה: "לפני כמה שעות, צבא ארה"ב שלא למד לקח מתבוסותיו החוזרות ונשנות, ניסה להניע כלי שיט לעבור בנתיב בלתי חוקי. שתי מכליות שהולכו שולל על ידי ארצות הברית, כיבו את מערכות הניווט שלהן והתעלמו מהאזהרות החוזרות ונשנות של מרכז בקרת הביטחון במצר הורמוז".

לטענת משמרות המהפכה, המכליות "סיכנו את נתיב השיט והעדיפו לעבור בנתיב ממוקש. המכליות נפגעו והושבתו". בהודעה נוספה אזהרה: "הזרוע הימית של משמרות המהפכה מבהירה לכולם: שיתוף פעולה עם האויב התוקפן לא יניב דבר מלבד חרטה, הפסדים, עיכוב בפתיחתו מחדש של מצר הורמוז ויצירת משבר אנרגיה עולמי".

רקע: המצור הימי על איראן

ההתפתחויות מגיעות על רקע הכרזת ארה"ב על מצור ימי מלא על איראן דרך מצר הורמוז, שנכנס לתוקף אתמול בשעה 23:00 שעון ישראל. מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הבהיר כי המצור חל על כל תנועת כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים.

יצוין כי בימים האחרונים דווח על הסלמה חדה במפרץ הפרסי, כאשר משמרות המהפכה האיראניות פתחו באש לעבר ספינות במצר הורמוז. במקביל דווח על פיצוצים בבנדר עבאס וויירוטים של כטב"מים באזור.

הנשיא טראמפ הודיע באופן רשמי לקונגרס כי "הלחימה התחדשה", אך הבהיר כי לא משתתפים בתקיפות כוחות קרקעיים אמריקניים, וכי מדובר בתקיפות "מוגבלות, מדודות ומתוכננות, שבוצעו באופן שנועד לצמצם ככל האפשר פגיעה באזרחים".