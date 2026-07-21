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אחרי ההפגנה בכלא 10

מעוטפים בטליתות ובשלטי מחאה; מאות חסידי גור הפגינו מול ביתה של היועמ"שית

בהפתעה מוחלטת נהרו אמש בחצות הלילה למרכז תל אביב, כמאתיים חסידי גור, במטרה להפגין מול ביתה של היועמ"שית, וזאת שעה קצרה אחרי העצרת הסוערת מול כלא 10 בהשתתפות האדמו"ר מגור | החסידים אמרו סליחות בטליתות, הניפו שלטים וזעקו על מעצר תלמיד הישיבה | צפו בתיעודים (חרדים)

הפגנת גור מול ביתה של היועשית
הפגנת גור מול ביתה של היועשית| צילום: צילום: מרדכי הלפרין - יואלי ברים

דרמה לילית בתל אביב: כמאתיים מ הפגינו הלילה (שני) מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה.

בחסידות גור תכננו תחילה לקיים במקום מפגן מחאה נרחב בהשתתפות אלפים, אך בעקבות המהומות, העומסים והדוחק שנרשמו מוקדם יותר בהפגנה המרכזית מול – הוחלט לבטל את האירוע המרכזי.

למרות הביטול הרשמי, כמאתיים חסידים הגיעו באופן עצמאי למקום. בצעד מרגש, נעמדו המשתתפים ואמרו 'סליחות', כשלפני התיבה עבר שליח ציבור כשהוא מעוטף בטלית. בהמשך קראו המשתתפים בקול זעקה: "אין לה חלק לעולם הבא".

בין המפגינים נראו ילדים קטנים שהגיעו יחד עם אבותיהם, כשהם נושאים שלטי מחאה עליהם נכתב: "לא מפקירים אף לומד תורה" ו-"כל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא". במהלך המחאה נרשמו עימותים מילוליים בין חלק מהמפגינים לעובר אורח שחלף באזור.

כזכור, במהלך הערב הפגינו רבבות חסידי גור בראשות האדמו"ר בכניסה לכלא 10, במחאה נחרצת על מעצרו של תלמיד ישיבה מהחסידות.

במהלך ההפגנה המאסיבית נרשמו עומסים כבדים ודוחק רב, שהובילו לפריצת הגדר המקיפה את מתחם הכלא. האירוע, שתואם מראש מול משטרת ישראל, הופסק לזמן ממושך בעקבות הסכנה הבטיחותית.

במהלך רגעי הדרמה קרא יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, למשתתפים לסגת לאחור כדי שלא לסכן את הנוכחים בקדמת הבמה עליה ישב האדמו"ר.

יצוין כי זו הפעם השנייה שבה מקיימים בחסידות גור עצרת מחאה מול כלא 10.

הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
הפגנת גור מול ביתה של היועשית (צילום: הילל בן אור)
גלי בהרב-מיארההפגנהחסידות גורכלא 10

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