מעוטפים בטליתות ובשלטי מחאה; מאות חסידי גור הפגינו מול ביתה של היועמ"שית

הפגנת גור מול ביתה של היועשית | צילום: צילום: מרדכי הלפרין - יואלי ברים

הפגנת גור מול ביתה של היועשית - צילום: מרדכי הלפרין - יואלי ברים

דרמה לילית בתל אביב: כמאתיים מחסידי גור הפגינו הלילה (שני) מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה.

בחסידות גור תכננו תחילה לקיים במקום מפגן מחאה נרחב בהשתתפות אלפים, אך בעקבות המהומות, העומסים והדוחק שנרשמו מוקדם יותר בהפגנה המרכזית מול כלא 10 – הוחלט לבטל את האירוע המרכזי.

למרות הביטול הרשמי, כמאתיים חסידים הגיעו באופן עצמאי למקום. בצעד מרגש, נעמדו המשתתפים ואמרו 'סליחות', כשלפני התיבה עבר שליח ציבור כשהוא מעוטף בטלית. בהמשך קראו המשתתפים בקול זעקה: "אין לה חלק לעולם הבא".

בין המפגינים נראו ילדים קטנים שהגיעו יחד עם אבותיהם, כשהם נושאים שלטי מחאה עליהם נכתב: "לא מפקירים אף לומד תורה" ו-"כל המבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא". במהלך המחאה נרשמו עימותים מילוליים בין חלק מהמפגינים לעובר אורח שחלף באזור.

כזכור, במהלך הערב הפגינו רבבות חסידי גור בראשות האדמו"ר בכניסה לכלא 10, במחאה נחרצת על מעצרו של תלמיד ישיבה מהחסידות.

במהלך ההפגנה המאסיבית נרשמו עומסים כבדים ודוחק רב, שהובילו לפריצת הגדר המקיפה את מתחם הכלא. האירוע, שתואם מראש מול משטרת ישראל, הופסק לזמן ממושך בעקבות הסכנה הבטיחותית.

במהלך רגעי הדרמה קרא יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, למשתתפים לסגת לאחור כדי שלא לסכן את הנוכחים בקדמת הבמה עליה ישב האדמו"ר.

יצוין כי זו הפעם השנייה שבה מקיימים בחסידות גור עצרת מחאה מול כלא 10.