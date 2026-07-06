היחידה הארצית לאכיפת הגבייה של רשות המסים יצאה לאחרונה לשתי פעילויות לילה נרחבות כנגד סרבני מס באזור ערערה שבנגב ובאזור טירה שבשרון. במסגרת הפעילויות נתפסו ועוקלו במצטבר 18 כלי רכב, ביניהם רכבי יוקרה של חייבי מס שצברו חובות גבוהים במשרדי מע"מ ומס הכנסה.

לפעילויות קדמה עבודת מודיעין שטח מקיפה לאיתור הרכבים ומסירת התראות לבתי החייבים. השתתפו בפעולות, לצד עובדי ושוטרי היחידה הארצית, גם שוטרים מתחנת ערערה שבנגב ומתחנת טירה שבשרון.

פעילות בדרום: 8 רכבים עוקלו

באזור הדרום, פעלו עובדי הוצל"פ באר שבע והדרום בתיאום הדוק עם משטרת ערערה שבנגב. במסגרת המבצע עוקלו 8 רכבים של חייבי מס הכנסה ומע"מ שלא הסדירו את חובותיהם לרשויות. השתתפו בפעילות, לצד עובדי ושוטרי היחידה הארצית, שני צוותי בילוש שסייעו באיתור הרכבים.

הפעילות התבצעה בשעות הלילה המאוחרות, כאשר הרכבים אותרו בנקודות שונות ביישוב. על פי הנמסר, מדובר בחייבים שהתעלמו מהתראות חוזרות ונשנות של רשות המסים ולא נענו לדרישות להסדרת החובות.

מבצע בשרון: 10 רכבים נתפסו

באזור השרון, פעלו עובדי הוצל"פ מרכז בתיאום עם משטרת טירה. במסגרת מבצע זה עוקלו 10 רכבים של חייבי מס הכנסה ומע"מ באזור. השתתפו בפעילות, לצד עובדי ושוטרי היחידה הארצית, שני צוותי שוטרי תחנת טירה שסייעו בביצוע העיקולים.

גם במבצע זה התבצעה עבודת מודיעין מוקדמת שאיפשרה לאתר את הרכבים במדויק. הפעילות נערכה בשעות הלילה כדי למקסם את הסיכוי לתפיסת הרכבים במקומות החניה הקבועים שלהם.

חלק ממדיניות אכיפה מחמירה

מבצעים אלו נערכים כחלק מפעילות נרחבת של רשות המסים כנגד מעלימי מס וסרבני תשלום. זאת, במסגרת המדיניות של הגברת פעילות האכיפה לשיפור ושימור יכולת ההרתעה מפני אי תשלום מסים.

רשות המסים מבצעת באופן שוטף מבצעי שטח שמטרתם להביא לדיווחי אמת ולגביית מס מלאה. הפעילויות כוללות שיתוף פעולה הדוק עם המשטרה ועם יחידות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ, במטרה לאכוף את החוק על חייבי מס שמתחמקים מתשלום.