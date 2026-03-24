זירת נפילה בשוהם ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

צוותי קרן הפיצויים ממשיכים לפעול בעוצמה מלאה ברחבי הארץ, כאשר עד הבוקר (שלישי) הוגשו 17,683 תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו מאז פרוץ מבצע שאגת הארי. הנתונים, שפורסמו הבוקר על ידי דוברות רשות המסים, מצביעים על היקף נרחב של פגיעות ברכוש אזרחי בעקבות ירי הטילים והמתקפות.

על פי הנתונים שפורסמו, 84 צוותים של קרן הפיצויים - מס רכוש, המלווים במהנדסים ושמאים, פועלים כעת בזירות השונות ומעניקים מענה לאזרחים שביתם ורכושם נפגעו. הצוותים פועלים בשיתוף עם נציגי הרשויות המקומיות בשטח. פריסת הצוותים ברחבי הארץ מתוך 84 הצוותים הפועלים, 35 צוותים נמצאים באזור ערד ודימונה, 25 צוותים באזור המרכז ועוד 20 צוותים באזור הצפון. בנוסף, 4 צוותים של מס רכוש נמצאים במלונות ברחבי הארץ אליהם הגיעו מפונים, ומסייעים להם בהגשת תביעות. חלוקת התביעות לפי סוגים מעלה כי 11,846 תביעות הוגשו בגין נזק למבנה, 1,744 בגין נזק לתכולה וציוד, 3,721 בגין נזק לרכב ו-372 בגין נזק אחר. יצוין כי הנתונים אינם כוללים את הפגיעות במרכז תל אביב שאירעו הבוקר.

זירת הנפילה בבית שמש ( צילום: חיים צח / לע"מ )

התקדמות בטיפול בתביעות

נתון משמעותי שעולה מהדו"ח הוא כי 14,323 תביעות - המהוות 81% מכלל התביעות - הן תביעות שבהן כבר ביקר שמאי במקום ואמד את הנזק, או תביעות שהוגשו במסלול המהיר שבו אין צורך בביקור שמאי.

המסלול המהיר, שהופעל במהלך המלחמה, מאפשר הגשת תביעה בגין נזק למבנה ותכולה בלבד בסכום שאינו עולה על 30,000 ₪. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל אישור על תביעה ללא המתנה לשמאי, עד 7 ימים מהשלמת התביעה על כל פרטיה. עד כה הוגשו 2,689 תביעות במסלול זה.

הערים המובילות בכמות התביעות

תל אביב יפו מובילה ברשימת הערים עם 3,879 תביעות, ואחריה באר שבע עם 2,793 תביעות. בית שמש רשמה 1,357 תביעות, ערד 1,265 תביעות, ופתח תקווה 641 תביעות. דימונה רשמה 845 תביעות, ראשון לציון 496, רמת גן 449, בני ברק 380 וירושלים 246 תביעות.

כאשר בוחנים את החלוקה לפי מוקדים אזוריים, מוקד תל אביב רשם 8,058 תביעות, מוקד אשקלון 6,924 תביעות, מוקד עכו 1,725 תביעות, מוקד טבריה 533 תביעות, מוקד ירושלים 402 תביעות ומוקד אילת 41 תביעות.

זירת נפילה במרכז הארץ, השבוע ( צילום: פלאש 90 )

המלצות לניזוקים

בשל כמות התביעות הרבה, ייתכן עיכוב בהגעת שמאים. קרן הפיצויים ממליצה לניזוקים לפנות למסלול המהיר אם ניתן. במקרים שבהם לא ניתן להיכנס למסלול המהיר, מומלץ לפנות לבעלי מקצוע על מנת לקבל הצעות מחיר עוד בטרם הגעת השמאי, וזאת על מנת לזרז את הטיפול בתביעה.

אזרחים שביתם או רכושם נפגעו מירי הטילים יכולים לפנות ולהודיע על הנזק למוקד רשות המסים במספר 4954* או להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המסים. הנתונים מעידים על מאמץ נרחב של רשות המסים לטפל בנזקים ולהעניק פיצוי הולם לאזרחים שנפגעו, תוך שימת דגש על זירוז התהליכים והקלה על הניזוקים.