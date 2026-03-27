שר הביטחון: "הירי מאיראן נמשך - ולכן תקיפות צה"ל באיראן יעלו מדרגה"

בתום הערכת מצב עם הרמטכ"ל ובכירי מערכת הביטחון, הודיע שר הביטחון כי ישראל תרחיב את התקיפות באיראן למטרות ולתחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית אמצעי לחימה ובהפעלתם, שכן, חרף האזהרות שהועברו מטעם ירושלים, הירי לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל נמשך (חדשות)

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר על כוונה להחריף את התקיפות באיראן, לאחר שלדבריו המשיך בירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל, חרף אזהרות שהועברו לו מצד הדרג המדיני.

את הדברים אמר כ"ץ בתום הערכת מצב שקיים בבור, יחד עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

בהודעתו אמר שר הביטחון: "רה"מ ואני הזהרנו את משטר הטרור האיראני להפסיק את ירי הטילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל. למרות האזהרות הירי נמשך - ולכן תקיפות צה"ל באיראן יעלו מדרגה ויתרחבו למטרות ותחומים נוספים שמסייעים למשטר בבניית והפעלת אמצעי הלחימה נגד אזרחי ישראל".

כ"ץ הוסיף כי: "פעילות צה"ל באיראן מול יעדים בטחוניים וצבאיים נמשכת ללא הפסקה", וכי ישראל תמשיך להעמיק את הלחץ על הנהגת המשטר ועל יכולותיו המבצעיות. לדבריו, "נמשיך לצוד את מנהיגי משטר הטרור ומפקדיו ולהשמיד את יכולותיו האסטרטגיות".

בהמשך החריף את המסר ואמר: "הם ישלמו מחירים כבדים, הולכים וגוברים על פשע המלחמה הזה".

(צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

שר הביטחון חתם את דבריו בהצהרה שלפיה ישראל אינה מתכוונת לעצור את המערכה בשלב זה: "העורף הישראלי חזק וצה"ל חזק ונמשיך לפעול באיראן בכל העוצמה עד להשלמת כל יעדי המלחמה".

הערכת המצב התקיימה בהשתתפות הרמטכ"ל, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר, תא"ל עומר טישלר, מזכירו הצבאי של שר הביטחון תא"ל גיא מרקיזנו, ראש חטיבת המבצעים תא"ל ישראל שומר, ראש חטיבת המחקר תא"ל אופיר מזרחי-רוזן ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

