תיעוד נדיר: יחידת האלפיניסטים חצתה את גבול החרמון הסורי לדרום לבנון

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי יחידת האלפיניסטים, בפיקוד חטיבת 'ההרים' (810), השלימו מבצע ייעודי לסיכול ניסיונות ההתבססות של ארגוני טרור במרחב גבול לבנון.

במסגרת המבצע, הכוחות פעלו בשטח הררי מורכב וחצו בטיפוס בשלג מהחרמון הסורי אל מרחב הר דב שבדרום לבנון במטרה לסרוק את השטח, לאסוף מודיעין ולאתר תשתיות טרור של האויב במרחב, באמצעות היכולות והכלים הייחודיים של יחידת הקומנדו ההררית.

דובר צה"ל מציין כי כוחות אוגדה 210 ממשיכים להיות פרוסים במרחב במטרה להגן על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ותושבי הצפון בפרט.

כוחות יחידת האלפיניסטים בפעילות חוצה גבול מהחרמון הסורי לדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
