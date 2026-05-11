רשות האסדרה במשרד ראש הממשלה פרסמה היום (ב') המלצות מקיפות לשיפור הרגולציה בתהליך רישוי הבנייה, לאחר עבודת בחינה משותפת עם מינהל התכנון. המהלך, שאומץ במלואו על ידי מינהל התכנון, צפוי לחולל מהפכה אמיתית בתחום ולחסוך לציבור כ-11.2 מיליון ימי המתנה בשנה.

ההמלצות מתמקדות בשינוי יסודי במעורבותם של גורמים נותני אישור, מוסרי מידע וספקים בתהליך הרישוי, ובחלוקה מחדש של האחריות לאישור עמידה בדרישות תכן הבנייה. המטרה המרכזית: להאיץ את תהליכי התכנון והבנייה ולקצר באופן משמעותי את הזמנים לקבלת היתרי בנייה, במיוחד בפרויקטים למגורים.

המצב הקיים: מסלול מכשולים ארוך ומייגע

תהליך קבלת היתר בנייה בישראל הוא כיום תהליך מורכב, ממושך ורב-שלבי. בממוצע מונפקים בישראל כ-23,130 היתרי בנייה בשנה לכ-76 אלף יחידות דיור. מי שמבקש לקבל היתר בנייה נדרש במקרים רבים לפנות לשורה ארוכה של משרדי ממשלה, גופים ציבוריים וגורמי תשתית, ולקבל מהם מידע, הנחיות או אישורים כתנאי להתקדמות בהליך.

לפי הדוח, כיום במסגרת הליך יחיד נדרש היזם במקרים רבים לפנות ל-4 עד 17 אישורים שונים מגופים כמו משרד הבריאות, חברת החשמל, רשות העתיקות, פיקוד העורף ורשות הכבאות וההצלה. זמני ההמתנה בתחומים שנבחנו מגיעים כיום לכ-16.1 מיליון ימים בשנה. כמו כן, היעדר סנכרון בין גורמים ומערכות יוצר צווארי בקבוק וחוסר וודאות בהליך הרישוי.

השוואה בינלאומית מדאיגה

במקביל, מהנדס הוועדה נושא באחריות רחבה לבדיקת התכן ולאימות דרישות גורמים, ללא כלים מספקים. מודל השילוב של הגורמים אינו מגדיר מראש דרישות, אופן מענה ולוחות זמנים. גם בהשוואה בין-לאומית בולטת חומרת הבעיה: מדד ה-STRI של ה-OECD מדרג את ישראל במקום השביעי מבין 51 מדינות בתחום הבנייה, ומצביע על חסמים רגולטוריים משמעותיים במיוחד.

אחד הצעדים המרכזיים המוצעים בדוח הוא שינוי מודל העבודה מול משרדי הממשלה, הגופים הציבוריים וגורמי התשתית המעורבים בתהליך. במקום לחייב פניות פרטניות חוזרות בכל בקשה, הדרישות והמידע שלהם ייקבעו ויפורסמו מראש באופן שקוף ונגיש. לפי הדוח, צעד זה לבדו עשוי לחסוך למשק כ-9.8 מיליון ימי המתנה בשנה.

דיגיטציה והעברת אחריות

לצד זאת, ההמלצות כוללות גם קידום ממשקים בין מערכת "רישוי זמין" למערכות מידע של גורמים נוספים, וכן העברת האחריות לבדיקת עמידת התכניות בדרישות רגולטוריות ממהנדס הוועדה המקומית לגורם בעל כלים מקצועיים מתאימים. מהלך זה צפוי לשפר את איכות הבדיקות ולהפחית את העומס על הוועדות המקומיות.

העבודה מצטרפת לשורה של מהלכים שמינהל התכנון כבר מקדם בשנים האחרונות לשיפור הליכי הרישוי בישראל, ובהם רפורמת הרישוי העצמי ("מורשה להיתר") והרחבת תחולת מכוני הבקרה. לצד זאת, היא משתלבת במהלך רחב יותר שמינהל התכנון מוביל בימים אלה לגיבוש אסטרטגיה חדשה להליך רישוי הבנייה בישראל.

"רגולציה חכמה - פחות כפילויות, יותר בהירות"

ראש רשות האסדרה יואל בריס הבהיר: "רישוי הבנייה חייב להבטיח בטיחות, איכות ושמירה על האינטרס הציבורי, אבל הוא ממש לא חייב להיות ארוך, מפוצל ומסורבל. המלצות רשות האסדרה יאיצו את תהליכי התכנון והבנייה, יקצרו את הזמנים להיתר בנייה, יחזקו את הוודאות התכנונית ויפחיתו עומסים מיותרים".

"זהו מהלך מובהק של רגולציה חכמה: פחות כפילויות, יותר בהירות, ויותר אחריות", הוסיף בריס. "רשות האסדרה פועלת להביא מהלכים נוספים שיבטלו רגולציה מיותרת ויחסכו בזמנים ובעלויות".

מינהל התכנון: "תנופת שינוי שתמשיך"

מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח מסר: "מינהל התכנון פועל בשנים האחרונות בעקביות לשיפור תהליכי הרישוי בישראל, מתוך הבנה שמדובר באחד האתגרים המרכזיים של ענפי הבנייה והדיור. מאמצים אלו קיבלו ביטוי בשורה של רפורמות משמעותיות שבוצעו בשנים האחרונות ובראשן רישוי עצמי (מורשה להיתר) והרחבת פעילות מכוני הבקרה".

"כעת, עבודת הבחינה של רשות האסדרה, שבוצעה יחד עם מינהל התכנון, משתלבת במהלך הרחב והעדכני שאנו מובילים - גיבוש אסטרטגיית רישוי חדשה לישראל", הוסיף אלמליח. "אסטרטגיה זו נועדה להמשיך את תנופת השינוי, כאשר המטרה ברורה: לבנות תהליך רישוי יותר ודאי, איכותי, דיגיטלי ויעיל, שיתמוך ביעדי הפיתוח של מדינת ישראל".

המהלך צפוי להשפיע באופן משמעותי על הציבור החרדי, שזקוק לפתרונות דיור מהירים ויעילים. קיצור זמני הרישוי והפחתת הבירוקרטיה יאפשרו להאיץ פרויקטי בנייה בערים החרדיות ולהקל על מצוקת הדיור הקשה במגזר.