פיצוץ רכב נוסף במרכז הארץ: גבר כבן 30 במצב אנוש בחולון

תוך שעות ספורות מפיצוץ קטלני ביפו, נרשם הצהריים (ראשון) אירוע חמור נוסף במרכז הארץ: רכב התפוצץ ברחוב הלוחמים בחולון, כאשר גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש ופונה לבית חולים. האירוע מצטרף לשורה של פיצוצי רכב שפקדו את המרכז בתקופה האחרונה.

בשעה 11:59 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על רכב שהתפוצץ ברחוב הלוחמים בחולון. חובשים ופרמדיקים שהוזנקו למקום מצאו את הגבר מחוסר הכרה, ופעלו להעניק לו טיפול רפואי דחוף. הפצוע פונה במצב אנוש לבית החולים.

פראמדיק מד"א שלום בן דוד וחובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א שלומי ואקנין, סיפר: "קיבלנו דיווח על פיצוץ, הגענו למקום במהירות וראינו את הרכב עולה באש. נהג הרכב שכב בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו במהירות לבית החולים כשמצבו קשה".

כוחות משטרה גדולים הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ראשוניות. על פי הנוהל המקובל במקרים כאלה, החוקרים בוחנים את נסיבות הפיצוץ ומנסים לקבוע האם מדובר באירוע פלילי מתוכנן או בתאונה.

מדוברות המשטרה נמסר: "דיווח ראשוני, לפני מספר דקות התקבל דיווח על פיצוץ ברכב ברחוב הלוחמים בעיר חולון. כוחות גדולים של משטרה נמצאים במקום ומבצעים פעולות חקירה ראשוניות. במקביל, מתבצעות סריקות לאיתור חשודים".

האירוע בחולון מתרחש שעות ספורות לאחר פיצוץ קטלני ברחוב סהרון ביפו, בו נהרג גבר כבן 40. באותו מקרה, הרכב עלה באש ונותר עשן כבד באזור, כאשר צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו של הנפגע במקום. פצוע נוסף פונה עצמאית למרכז הרפואי וולפסון.

בחודשים האחרונים נרשמת עלייה ניכרת במספר פיצוצי הרכב במרכז הארץ. לפני מספר חודשים התרחש פיצוץ דומה באיילון, סמוך למחלף חולון, בו נהרגה אישה בשעות השיא. גם אז, כוחות משטרה הערכו כי מדובר ברקע פלילי מובהק.

גורמים בתחום האכיפה מציינים כי התופעה של פיצוצי רכב במרחב האזרחי משקפת את העלייה ברמת האלימות והשימוש באמצעי לחימה מתוחכמים. במקרים רבים, הפיצוצים קשורים לחשבונות פליליים או לניסיונות חיסול של דמויות המוכרות למשטרה.