חוקרי תחנת מוריה במחוז ירושלים השלימו בימים האחרונים חקירה מעמיקה נגד שלושה תושבי הבירה, והגישו נגדם כתב אישום חמור בגין סיכון חיי אדם במהלך הפגנה שהתקיימה בירושלים לפני מספר שבועות. על פי כתב האישום, השלושה ידו אבנים מגג בית מלון במרכז העיר לעבר מפגינים ועוברי אורח שנעו בציר התנועה הסמוך.

האירוע התרחש בראשון ליוני 2026, במהלך הפגנה סוערת שנערכה בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות. במהלך ההפגנה התקבל דיווח במשטרה על השלכת חפצים ואבנים מגובה רב, כאשר הדיווח לווה בסרטונים שהופצו במהירות ברשתות החברתיות והצביעו על כך שהתקיפה מגיעה ישירות מגגו של בית מלון המשקיף על הכביש הראשי.

התיעוד המזעזע שהפך לראיה מרכזית

בתיעוד שהגיע לידי החוקרים, ניתן לראות בבירור את המתרחש על הגג הרחב של המבנה. ברקע נשמעים קולות ההמון ועומסי התנועה הכבדים של אוטובוסים ורכבים פרטיים הלכודים בצומת שמתחת. החשודים נצפים כשהם פועלים בקור רוח על הגג - אחד המעורבים, הלבוש בחולצה מכופתרת בהירה, מתקרב לשולי הגג, מניף את ידו בעוצמה ומטיח אבנים גדולות מטה לעבר המפגינים.

מיד לאחר מכן, התיעוד מראה דמות נוספת הלבושה בבגדים שחורים, כשהיא רצה לאורך הגג, מתכופפת ומרימה שברי אבנים נוספים כדי להמשיך בירי המאולתר. באחד השלבים החמורים שנחשפו בחקירה, נצפתה אחת הנאשמות כשהיא מרימה סלע גדול ומנפצת אותו בכוח על רצפת הבטון של הגג, במטרה לפרק אותו לאבנים קטנות ונוחות יותר ליידוי.

המאבטח שפתח את הגג

הנדבך החמור ביותר בפרשה נוגע לזהותו של הנאשם השלישי, אשר שימש כמאבטח חמוש בבית המלון והיה מופקד על ביטחון המקום. על פי ממצאי החקירה, המאבטח ניצל את הגישה שניתנה לו למפתחות המבנה, פתח באופן יזום את דלת החירום המובילה לגג, ואיפשר לשני הנאשמים האחרים לעלות אליו.

במקום למנוע את הפעילות או לדווח עליה לגורמי האכיפה כפי שמתחייב מתפקידו ומהחוק, המאבטח נצפה כשהוא עומד בסמוך אליהם, צופה במעשיהם באדישות מוחלטת ומאפשר לסיכון חיי האדם להימשך ללא כל הפרעה. גורמי האכיפה מדגישים כי שיתוף הפעולה של המאבטח הפך את האירוע לחמור שבעתיים.

כתב אישום ומסר נחרץ

עם סיום פעולות החקירה, שכללו גביית עדויות רבות וניתוח טכנולוגי של הסרטונים, גיבשה יחידת התביעות של מחוז ירושלים תשתית ראייתית איתנה. כתב האישום שהוגש מייחס לשלושה עבירות חמורות, כל אחד לפי חלקו באירוע. מעצרם של החשודים והגשת כתב האישום המהירה מהווים מסר נחרץ של גורמי האכיפה נגד כל ניסיון לפגוע במפגינים או בעוברי אורח.

האירוע מצטרף לשורה של אירועים חמורים שהתרחשו במהלך ההפגנות האחרונות, ומעורר שאלות קשות על גבולות המחאה הלגיטימית. במשטרה מדגישים כי תמשיך בחקירה המעמיקה של כלל האירועים שהתרחשו במהלך המחאות, ותפעל בנחישות נגד כל מי שינסה לפגוע בביטחון הציבור תוך ניצול סמכויות ועמדות שמירה.