בסרטון קצר: ההצהרה של נתניהו על הבחירות - בערב תשעה באב | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (רביעי) הצהרה מיוחדת לאזרחי ישראל בערב תשעה באב, כשהוא מתייחס בגלוי לאתגרים הלאומיים ולמערכת הבחירות הקרובה, והודיע על כוונתו לפעול להקמת ממשלה לאומית רחבה. נתניהו בחר לפתוח את דבריו בהקשר ההיסטורי והרוחני של ערב הצום, כשהוא מקשר בין לקחי העבר לאירועים של השנים האחרונות.

בדבריו אמר נתניהו: "אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל היקרים. בערב תשעה באב אנחנו זוכרים את חורבן הבית. אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של השנאות והחרמות בתוכנו. בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. איחדנו כוחות, לחמנו כאריות ויחד הצלנו את מדינת ישראל".

הצהרתו של נתניהו מגיעה על רקע התקופה הסוערת שחוותה מדינת ישראל בשנים האחרונות, שכללה התמודדויות ביטחוניות מורכבות לצד שסעים חברתיים ופוליטיים עמוקים. בדבריו ביקש ראש הממשלה להדגיש את העמידות האזרחית והצבאית שהופגנה בשעות המבחן הקשות, כשהוא משבח את הלוחמים ואת אזרחי המדינה.

בהמשך דבריו ציין ראש הממשלה: "הראנו לעולם שעם ישראל הוא עם אמיץ, עם צבא אמיץ, דור של גיבורים. הדפנו את אימת החורבן והשגנו הישגים כבירים. אף שהמלאכה עדיין לא תמה, אף שאתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל נימי נפשי שנוכל להם".

בשק ואפר | הקנאים התיישבו על כסאות נמוכים מול עבודות הרכבת הקלה בירושלים חיים רוזנבוים | 21.07.26

במוקד ההצהרה עמדה הפנייה הפוליטית של נתניהו לקראת מערכת הבחירות, שבה הציב כתרחיש רצוי הקמת ממשלה רחבה שתגשר על פני המחלוקות בחברה הישראלית. נתניהו התייחס לחשש מהתלקחות הרוחות במהלך תעמולת הבחירות, וקרא לשמור על אחדות גם בתוך הוויכוח הפוליטי הלגיטימי.

"כראש ממשלת ישראל אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה שתדאג לביטחוננו ועתידנו", אמר נתניהו. אני יודע שבתקופת בחירות יהיו ויכוחים שיקשו עלינו לראות את זה, אבל אני גם יודע שאנחנו הרבה יותר מאוחדים ממה שנדמה.

"איך אני יודע? כי ראיתי אתכם בשעת מבחן. כי אני פוגש את הלוחמים הגיבורים שלנו. כי ראיתי את עם ישראל על כל חלקיו במלוא תפארתו, עם שמושיט יד איש לרעהו. והנה הלקח הגדול: בשנאת חינם נחרבנו, באהבת ישראל קמנו. יחד, בעזרת השם, נבטיח את נצח ישראל".