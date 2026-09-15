משרד הבריאות הודיע היום (יום שלישי) על חובת הרתחת מים בעיר כרמיאל, לאחר שהתקבלו תוצאות חריגות בדיגום מי השתייה. על פי ההנחיה, על תושבי העיר להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת תרופות וצחצוח שיניים.

ההנחיה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה, כך נמסר ממשרד הבריאות. עם זאת, הובהר כי ניתן להשתמש במים לצורכי רחצה וסניטציה ללא צורך בהרתחה.

משרד הבריאות הנחה את ספק המים לפעול לתיקון התקלה ולבצע בדיקות נוספות של איכות המים. התוצאות החריגות נתגלו במסגרת דיגום שגרתי שנערך במי השתייה בעיר.

ראש עיריית כרמיאל, משה קונינסקי, כינס את הגורמים המקצועיים בעירייה ובתאגיד המים עין כרמים לבירור מקור החריגה. העירייה סיפקה מים לשתייה לילדי הגנים בעיר.

רשות המים מבצעת דגימות נוספות, שתוצאותיהן צפויות להתקבל מחר. העירייה תעדכן את התושבים לקראת הערב.

ראש העיר משה קונינסקי פנה לתושבים: "אני מבקש מהתושבים להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. אנו פועלים מול הגורמים המקצועיים כדי לברר את מקור החריגה ולטפל בנושא. העירייה סיפקה היום מים לשתייה לילדי הגנים בעיר. מערכת החינוך בעיר תפעל מחר כסדרה. נמשיך לעדכן את הציבור בהתאם לממצאים."

הבהרה חשובה: מכשירי תמי 4, ברי מים, מסננים ומערכות סינון ביתיות אינם מחליפים הרתחה. יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים, גם לאחר סינון.

מקרים דומים של הרתחת מים בעקבות תוצאות חריגות אירעו בעבר בישובים שונים ברחבי הארץ. בשנה החולפת הורה משרד הבריאות על הרתחת מים בכפר חב"ד וכפר חב"ד ב' (בית רבקה), וכן בישוב צפריה שבמועצה האזורית שדות דן. באותם מקרים, לאחר קבלת תוצאות מיקרוביאליות תקינות, בוטל הצורך בהרתחת המים.

כמו כן, בשנת תשפ"ג הורה משרד הבריאות על הרתחת מים בעיר חיפה בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שהתקבלו במסגרת דיגום שגרתי. גם באותו מקרה, לאחר קבלת תוצאות תקינות, בוטל הצורך בהרתחה והמים הוכרזו כראויים לשתייה ולכל שימוש אחר.