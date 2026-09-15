מימין: לוחמי הגדעונים, משמאל: בן גביר ( צילום: דוברות )

סערה וזעם ביחידת העילית המבצעית 33 ("הגדעונים") שבלהב 433, בעקבות תנאי המחיה והמגורים הקשים של הלוחמים והעיכוב המתמשך בשיפוץ המבנה הייעודי שלהם. לוחמי היחידה מוחים על כך שעל אף פעילותם המבצעית האינטנסיבית מסביב לשעון, חלקם נאלצים להעביר את הלילות במועדון או באוהל מאולתר.

בעקבות המצב, על פי פרסום של העיתונאי אלון חכמון (מעריב), הלוחמים מבהירים כעת למפכ"ל רנ"צ דני לוי כי אינם מעוניינים עוד בביקוריו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, במתקן שלהם. התרעומת ביחידה מתפרצת ימים ספורים בלבד לאחר פעילות מבצעית מורכבת שבה נטלו חלק לוחמי הגדעונים, שבמהלכה נלכד חשוד שהיה בדרכו לבצע פיגוע. לטענת הלוחמים, הפער בין רמת הסיכון והמשימות המוטלות עליהם לבין התנאים שממתינים להם בשובם מהשטח חצה כל קו אדום אפשרי. בשיחות סגורות שנחשפו, אמרו הלוחמים כי השר נוהג להתהדר בכך שהוא דואג לשוטרים, אך הם אינם מעוניינים לפגוש בו יותר. לדבריהם, בלתי נסבל שלוחם שחוזר מפעילות מסכנת חיים ייאלץ ללון על ספה עם רגליים בחוץ ושמיכה זרוקה, או להידחק לתוך אוהל. הם אף העבירו מסר ישיר ונוקב לרב-ניצב דני לוי, וביקשו שבביקורו הבא לא יצרף אליו את השר, בטענה שהוא מנהל מלחמה על גבם של הלוחמים שהבטיחו את ביטחון הציבור בחגים, בעוד שלשיפוץ מתחם המגורים שלהם נטען שאין תקציב. היועץ שסירב למקום ריאלי ברשימה בבלי | 07.09.26 מאות מיליונים מוקפאים במשרד לביטחון לאומי המחאה בקרב הלוחמים מהווה הד ישיר למשבר התקציבי החריף שהתפוצץ לאחרונה בחילופי מכתבים נוקבים בין המפכ"ל לשר. במכתב ששיגר רנ"צ לוי, הוא התריע כי מאות מיליוני שקלים המיועדים לפעילות השוטפת של המשטרה מעוכבים במשרד לביטחון לאומי. לפי המפכ"ל, מתוך מסגרת של 450 מיליון שקלים שסוכמה מול אגף התקציבים לשנת 2026, הועברו למשטרה 117 מיליון שקלים בלבד, בעוד 333 מיליון שקלים טרם שוחררו. לוי פירט את ההשלכות המבצעיות המיידיות של עיכוב הכספים, ובראשן סכום של 205 מיליון שקלים מתוך סעיף הבינוי והשיפוצים שמוקפא כעת. סכום זה יועד להמשך עבודות במתקנים ובתחנות משטרה דוגמת כפר קאסם, שדרות, עוז, קריית אתא ומתקן יהודאי. המפכ"ל הזהיר כי ייאלץ להוציא צווי הפסקת עבודה לקבלנים, צעד שיגרור נזקים כספיים כבדים לקופה הציבורית עקב הפגיעה באתרי הבנייה.

השר בן גביר ( צילום: דוברות )

נוסף על כך, עיכוב של 88 מיליון שקלים מקפיא רכש של כ-330 ניידות ורכבים מבצעיים שנועדו להחליף צי רכבים שיצא מכלל שימוש. לדברי המפכ"ל, הדבר משליך באופן ישיר על זמני התגובה לקריאות מוקד, פעילות סיכול טרור ומאבק בפשיעה.

עיכובים אלו כוללים גם רכש של ציוד מגן אישי חיוני כמו נשקים, אפודים וקסדות עבור המשמר הלאומי, הימ"רים המרחביים ותחנות המשטרה. לוי אף הזהיר כי סמיכות הזמנים לתום שנת התקציב תגרור קיצוץ רוחבי נוסף בשיעור של כ-12% בעודפים המחויבים לשנה הבאה.

מנגד, השר בן גביר השיב במכתב תקיף ודחה את טענות המפכ"ל. לטענת השר, תקציב המשטרה צמח מ-15 מיליארד שקלים בשנת 2022 ל-22.3 מיליארד שקלים ב-2026, כאשר 20.9 מיליארד שקלים כבר הועברו בפועל לארגון. במכתבו ציין בן גביר כי הוא מקווה שהתקציב לא נוהל באופן כושל או בוזבז על סעיפים שחרגו מתוכניות העבודה המאושרות.

במכתבו התייחס השר ספציפית גם לנעשה בלהב 433, וציין כי ברשימת הדרישות שהעבירה המשטרה נכללה דרישה לשיפוצים בלהב 433 בסך 7 מיליון שקלים עבור פרויקט שהחל בשנה שעברה ללא אישור. בן גביר הגדיר דרישה זו כפרויקט שאינו דחוף, לצד דרישה של 80 מיליון שקלים להקמת מה שכינה "בור ראוותני למפכ"ל" ורכש של מאות רכבים מנהליים וצמודים.

עם זאת, בן גביר הצהיר כי השוטרים בשטח אינם אמורים להיפגע מהמחלוקת התקציבית, וטען כי הנחה את אנשי משרדו לבצע רכש ישיר במקרים של צרכים דחופים, כולל שיפוץ ובינוי מתקנים. אלא שמבחינת לוחמי הגדעונים, ההבטחות על הנייר מתנפצות מול המציאות בבסיס: בזמן שהמשרד והפיקוד מחליפים האשמות, הלוחמים ששבים מפעילויות סיכול מורכבות ממשיכים להעביר את הלילות על ספות שבורות ובאוהלים מאולתרים.