אלפי מתפללים השתתפו הלילה (שלישי) במעמד הסליחות המרכזי בהיכל ישיבת "אור החיים" בירושלים, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה.

בין המשתתפים הרבים נכח גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, יו"ר מפלגת עוצמה יהודית, שהגיע לפני תחילת המעמד ללשכתו של ראש הישיבה וקיבל ברכה לקראת השנה החדשה.

במהלך דברי החיזוק שמסר הגאון רבי ראובן אלבז באמצע אמירת הסליחות, הוא הזכיר את השר בן גביר, ופרץ בזעקה נסערה על רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. ראש הישיבה התייחס בכאב רב למעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים, שנעצרים בעוון לימוד תורה בהיעדר חוק גיוס.