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במעמד הסליחות

ליד השר: הגאון רבי ראובן אלבז זעק על רדיפת לומדי התורה

אלפים במעמד הסליחות בישיבת "אור החיים" • ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז זעק בכאב על מעצרי תלמידי ישיבות ואברכים בעוון לימוד תורה

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א בקבלת עול מלכות שמים במעמד הסליחות
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א בקבלת עול מלכות שמים במעמד הסליחות

אלפי מתפללים השתתפו הלילה (שלישי) במעמד הסליחות המרכזי בהיכל ישיבת "אור החיים" בירושלים, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז, חבר מועצת חכמי התורה.

בין המשתתפים הרבים נכח גם השר לביטחון לאומי , יו"ר מפלגת עוצמה יהודית, שהגיע לפני תחילת המעמד ללשכתו של ראש הישיבה וקיבל ברכה לקראת השנה החדשה.

במהלך דברי החיזוק שמסר הגאון רבי ראובן אלבז באמצע אמירת הסליחות, הוא הזכיר את השר בן גביר, ופרץ בזעקה נסערה על רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. ראש הישיבה התייחס בכאב רב למעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים, שנעצרים בעוון לימוד תורה בהיעדר חוק גיוס.

השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
השר איתמר בן גביר עם הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
איתמר בן גבירסליחותמעצר תלמידי ישיבהישיבת אור החייםהגאון רבי ראובן אלבז

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