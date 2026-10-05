ארבעה פועלים ערבים נעצרו בחשד למעורבות בפריצה לארבעה בתים ביישוב מיצד שבגוש עציון, במהלך הלילה הראשון של חג הסוכות. על פי הפרסום ב"הקול היהודי", מהבתים נגנבו יותר מ-200 אלף שקלים במזומן, לצד תכשיטים, כלי כסף ומוצרי אלקטרוניקה. חמישה פועלים נוספים עוכבו לחקירה.

החשודים עבדו בעבודות פיתוח ובנייה ביישוב והכירו היטב את השטח, לרבות פריסת מצלמות האבטחה, הכניסות ליישוב ונהלי השמירה. היכרותם המעמיקה עם מערך האבטחה אפשרה להם, לפי החשד, לתכנן את הפריצה באופן מדויק ולהימנע מגילוי.

במהלך החקירה עלה קשר ברור בין הבתים שנפרצו לבין עבודות שביצע קבלן פיתוח ביישוב. אחד הבתים שייך למעסיקו של הקבלן, בית נוסף לתושב שקיבל ממנו הצעת מחיר, ובתים נוספים קשורים לעבודות שביצע הקבלן ולמנהל העבודה ולשומר האתר.

עוד דווח כי לפני כחודש וחצי בוצעה עבודת תחזוקה בנקודה ביישוב, שלפי החשד שימשה את הפורצים לחדירה. היכרותם של הפועלים עם השטח אפשרה להם להכיר את נקודות הכניסה, מיקום המצלמות ומבנה היישוב.

בנוסף, בערב החג אחד הפועלים שאל את המעסיק שלו אם המשפחה צפויה להישאר בבית במהלך החג או לצאת ממנו - שאלה שמעוררת חשד כי תכנן מראש את הפריצה והיה מעוניין לוודא שהבית יהיה ריק.

לאחר האירוע הוחלט ביישוב לחדד את נהלי כניסת הפועלים ולחזק את נקודות החולשה במערך האבטחה. עם זאת, עבודתם של פועלים ערבים ביישוב לא תופסק באופן גורף.

יצוין כי מיצד, היישוב החרדי בגוש עציון, היה מעורב בעבר באירועים ביטחוניים. באוגוסט האחרון פרצו עימותים אלימים באזור היישוב, כאשר קבוצת מטיילים חרדים הגיעה בטעות לכפר פלסטיני סמוך ותקפו אותם באבנים.