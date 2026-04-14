מכלית איראנית תחת סנקציות עברה במצר הורמוז למרות המצור

הנשיא טראמפ

בעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז ביום שני על תחילת מצור ימי מלא על מצר הורמוז, נתוני מעקב ספנות בינלאומיים חושפים כי מכלית איראנית תחת סנקציות אמריקניות הצליחה לחצות את נקודת החנק האסטרטגית. המכלית "ריץ' סטארי", הנמצאת ברשימת הסנקציות האמריקניות בשל קשריה עם המשטר בטהראן, עברה במצר בעיצומה של המתיחות הביטחונית הגבוהה ביותר מזה שנים.

על פי נתוני חברות המעקב LSEG ו-MarineTraffic, המכלית מופעלת על ידי צוות סיני ונמצאת בבעלות חברת "שאנגחאי שואנרון שיפינג" - חברה שגם עליה הוטלו סנקציות אמריקניות. הספינה נושאת כ-250,000 חביות מתנול שהועמסו בנמל חמרייה שבאיחוד האמירויות הערביות, ומהווה דוגמה בולטת לאתגר שעומד בפני המצור האמריקני. המצור האמריקני והאיומים ההדדיים המצור הימי האמריקני על נמלי איראן החל רשמית ביום שני, בתגובה לעימות המתמשך בין ארה"ב וישראל לבין איראן שהחל בסוף פברואר 2026. נשיא טראמפ הבהיר כי וושינגטון תחסום כל כלי שיט שישלם "דמי מעבר" לאיראן, ואף איים כי ספינות תקיפה מהירות איראניות שיתקרבו לכוחות המצור - יושמדו. עולם חסד יבנה: רכבים חלפו על פני הפצועים, עד שהגיע המתנדב החרדי ישראל גרוס | 12:20 מנגד, משרד ההגנה האיראני הוציא אזהרה חריפה והבהיר כי "כל ניסיון של מעצמה זרה להתערב במצב במצר הורמוז רק יחריף את המשבר בשוק האנרגיה העולמי". בהודעה רשמית נכתב כי "איראן, השולטת שליטה מלאה במצר הורמוז, לא תאפשר התערבות או פגיעה מצד כוחות צבאיים אמריקאיים וזרים". יצוין כי דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, איבראהים רזאאי, הזהיר בימים האחרונים: "שיכירו בזכויות איראן, כולל השליטה שלנו במצר הורמוז או שיחזרו למלחמה". לדבריו, "אסור לאמריקנים לנצל את חלון הנשימה שנוצר כדי לחדש את הרשעות שלהם ולחמש את עצמם מחדש".

מכלית נוספת בדרך - והמשמעות לשוק האנרגיה

ה"ריץ' סטארי" אינה לבד במערכה. נתוני הספנות מצביעים על מכלית נוספת הנמצאת תחת סנקציות, ה-"מורליקישן", שעושה את דרכה לעבר המצר. ספינה זו, שהובילה בעבר נפט רוסי ואיראני, צפויה להגיע לעיראק ב-16 באפריל כדי להעמיס דלק - מהלך שמעיד על המורכבות שבאכיפת המצור.

כאמור, מצר הורמוז מהווה נקודת חנק קריטית בשוק האנרגיה העולמי, כאשר דרכו עובר בדרך כלל כחמישית מאספקת הנפט העולמית. מאז תחילת המלחמה ב-28 בפברואר, איראן חסמה ברובה את המצר עבור כלי שיט זרים, וניסתה לבסס שליטה קבועה ואף לגבות תשלומים מספינות.

המהלך האמריקני מעורר מתיחות גם עם בעלות הברית. מדינות נאט"ו, בהן בריטניה וצרפת, הודיעו כי לא יצטרפו לסייע לנשיא טראמפ בהטלת המצור. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר אמר בפירוש: "אנחנו לא תומכים במצור", והוסיף: "ההחלטה שלי ברורה מאוד, לא משנה מה הלחץ, ואכן יש לחץ משמעותי, אנחנו לא ניגרר למלחמה".

סין ורוסיה מגבירות את הלחץ

המתיחות סביב מצר הורמוז מתרחבת גם לזירה הבינלאומית הרחבה יותר. סין, שמקבלת אחוזים נכבדים מהנפט שלה מאיראן, שיגרה מסרים חריפים לארה"ב בנוגע למצור. במקביל, רוסיה העבירה מסרים מספר פעמים בחודש האחרון לישראל בנוגע לתקיפות באיזור הכור הגרעיני באיראן, כאשר בכיר בקרמלין שלח מכתב רשמי ובו הזהיר: "אתם מעמידים את אנשינו בסכנה. זהו משחק מסוכן שעלול להוביל לאסון גרעיני אדיר".

בתוך כך, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס מסר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי "היו לנו סימנים טובים, התקדמנו במו"מ" עם איראן, אך הוסיף כי בסופו של דבר האיראנים לא הצליחו לעמוד בדרישות. "זו שאלה שצריך להפנות לאיראנים, הכדור במגרש שלהם", השיב כשנשאל האם יתקיימו עוד שיחות.