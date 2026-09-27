עשרות מטיילים ישראלים נמצאים מאז ליל שבת האחרון במצב של ניתוק מוחלט בכפר סאמגאון שבאזור מנאסלו, בלב רכס ההימלאיה בנפאל. מערכת מזג אוויר קיצונית שפקדה את האזור הביאה עמה גשמים עזים שגרמו למפולות סלעים מסוכנות, אשר חסמו את כל דרכי הגישה אל הכפר המבודד וממנו.

הכפר, השוכן בגובה של כ-3,500 מטרים מעל פני הים, הפך למעין אי מבודד. המטיילים הישראלים מתארים מציאות קשה ומפחידה: זרם החשמל נותק, ובמהלך הלילה התרחשו מספר מפולות בוץ וסלעים בסמוך לבתים שבהם הם שוהים. לפנות בוקר, לאחר ימים של גשם כבד, העיר רעש מחריד את מאות המטיילים ואנשי הצוות בעקבות מפולת ענקית שהתרחשה ממש מעל הכפר.

"כל כמה שעות אנחנו שומעים בום עצום, כאילו כל האדמה קורסת", שיתף אחד המטיילים הישראלים בשיחה עם כלי תקשורת. יחד עם הישראלים שוהים בכפר הנצור גם מטיילים זרים ותושבים מקומיים רבים. בחסדי השם, נכון לשעות הבוקר טרם דווח על נפגעים בנפש בכפר עצמו.

ניסיונות החילוץ נתקלים בקשיים

באופן מעשי, אפשרויות המילוט מהאזור מוגבלות ביותר. המטיילים הישראלים מדווחים כי חלק מהדרכים והגשרים המרכזיים באזור נשטפו או שאינם עבירים, מה שמונע לחלוטין את האפשרות לעזוב את המקום בדרך יבשתית בטוחה.

דוברות משרד החוץ מסרה: "בימים האחרונים פוקד את נפאל מזג אוויר קיצוני, הכולל גשמים עזים ורצופים, אשר הובילו לחסימות כבישים ולשיבושי תנועה באזורים שונים במדינה. מספר תיירים ישראלים נמצאים באזורים הרריים שבהם קיימים קשיי גישה".

עוד נמסר מהדוברות: "שגרירות ישראל בנפאל נמצאת בקשר עם חברות התיירות והמדריכים המקומיים, ופועלת לאיתור ישראלים שטרם נוצר עמם קשר ולסיוע, ככל שניתן ובהתאם לתנאי השטח, במאמצים להעברתם לאזורים בטוחים".

אסון אזורי: עשרות הרוגים בנפאל ובהודו

המצור בסאמגאון הוא רק חלק מסערה קטלנית הפוקדת בימים אלו את האזור כולו. הגשמים העזים בנפאל הובילו להצפות נרחבות ולמפולות ששטפו כבישים וגשרים, וגבו עד כה את חייהם של לפחות שישה בני אדם, בעוד חמישה נוספים מוגדרים נעדרים במספר אירועים שונים ברחבי המדינה.

ההרס לא פסח גם על המדינה השכנה, הודו, שם מדווחים הרשויות באזור אוטר פרדש על לפחות 15 הרוגים וחמישה פצועים ביומיים האחרונים, לצד נזק כבד לרכוש ולתשתיות.

באזור ההימלאיה נרשמו בשנים האחרונות תופעות מזג אוויר קיצוניות הולכות וגוברות. בסוף חודש אוגוסט השנה, שיטפונות קטלניים פקדו את נפאל וגרמו למותם של למעלה מ-1,300 בני אדם, כאשר קריסת קרחון מסיבית הובילה לשיטפונות פתע שמחקו מבנים שלמים והותירו אלפי בני אדם נעדרים.

גם בחודש יוני פרסמו הרשויות בפקיסטן ובמחוז קולומביה הבריטית בקנדה אזהרות מפני סכנת שיטפונות פתע, על רקע האצה בקצב המסת הקרחונים והיווצרות אגמים לא יציבים באזורים הרריים.