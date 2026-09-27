תחקיר מקיף שפורסם ב'וול סטריט ג'ורנל' חושף סערה דיפלומטית חריגה שפרצה בין ארצות הברית ליוון, מדינה הנחשבת לידידותית במיוחד לישראל. במרכז הסערה: עימות חריף בין קימברלי גילפויל, שגרירת ארה"ב ביוון, לבין שר האנרגיה היווני, סטברוס פפסטברו.

התקרית המביכה התרחשה במרץ האחרון במהלך ארוחת ערב רשמית באתונה, בה השתתפו בכירי הממשל היווני ונציגים אמריקנים. במהלך שיחה על קריסת ממשלת רומניה באותם ימים, פנתה השגרירה גילפויל לבכירים היוונים והשמיעה אמירה חסרת תקדים.

על פי עדויות של נוכחים בארוחה, השגרירה אמרה: "אנחנו יכולים לעשות את זה לכל מדינה שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים לעשות את זה גם כאן". דבריה רמזו בבירור כי לארצות הברית הייתה יד בהפלת הממשלה הרומנית, וכי ביכולתה להתערב גם בפוליטיקה היוונית הפנימית.

האמירה עוררה תגובה זועמת ומיידית. שר האנרגיה היווני השיב לה לעיני כלל האורחים הנדהמים, והבהיר כי ארה"ב אינה יכולה להחליף את הממשלה ביוון, שכן מדובר בממשלה ריבונית שנבחרה בקלפי על ידי הציבור. עורך דינה של השגרירה, מצידו, מכחיש את האופן שבו תוארו חילופי הדברים בדיווח.

סגנון ראוותני וטענות למעורבות עסקית

התקרית הדליקה נורה אדומה באשר להתנהלותה של גילפויל, דמות ססגונית במיוחד שכיהנה בעבר כמגישה ברשת פוקס ניוז. מאז הגיעה ליוון במטוס פרטי, היא מרבה להשתתף באירועים נוצצים, במשחקי כדורסל ובקבלות פנים רבות.

בעוד שבכירים ביוון שמחים על תשומת הלב ועל קרבתה של השגרירה לנשיא טראמפ, ה'וול סטריט ג'ורנל' חושף ביקורת על מעורבותה של גילפויל בקידום חברות אנרגיה מסוימות. במוקד הביקורת עומדת הטענה כי השגרירה מקדמת שוב ושוב את האינטרסים של חברת האנרגיה והבנייה היוונית Aktor, ומאפשרת נוכחות של לוביסט עסקי בפגישותיה הרשמיות.

גורמים המעורים בפרטים תוהים האם מדובר רק בקידום מכירות הגז האמריקני ובדחיקת רגליה של רוסיה משוק האנרגיה האירופי כפי שנדרש ממנה, או שמא מעורבים כאן גם אינטרסים פרטיים. בשגרירות ארה"ב דוחים בתוקף את הטענות ומבהירים כי גילפויל פועלת אך ורק לטובת קידום מדיניות האנרגיה של הממשל באזור.

שר החוץ האמריקני, מרקו רוביו, יצא להגנתה ושיבח אותה כ"תומכת יעילה במיוחד באג'נדה של הנשיא".