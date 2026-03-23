גורם מכריע: הבכיר האיראני שמנהל מו"מ על עסקה עם טראמפ 

גורם ישראלי מסר כי הגורם האיראני הבכיר שארה״ב מנהלת איתו מגעים לקראת הסכם אפשרי להפסק אש הוא יו״ר הפרלמנט קאליבאף.

מוחמד באקר קאליבאף הוא איש צבא לשעבר ומכהן כיו"ר הפרלמנט של הרפובליקה האסלאמית של איראן משנת 2020. בעבר כיהן כראש עיריית טהראן. לפני כן שירת שנים רבות במשמרות המהפכה של איראן כמפקד דיוויזיה, מפקד חיל האוויר ומפקד כוח אכיפת החוק של איראן.

קאליבאף הואשם בהתאכזרות ושימוש באש חיה נגד מפגינים מתנגדי המשטר האיראני, במהלך שירותו בתפקידים השונים. לפי הדיווחים, הוא הפך לגורם מכריע באיראן אחרי חיסולו של המזכיר המועצה לבטחון לאומי לאריג'אני.

"איראן היא זו שיצרה איתי קשר, ולא להיפך", הודיע הנשיא טראמפ מוקדם יותר. לדבריו, "ניהלנו שיחות משמעותיות עם בכירים איראנים נכבדים ויש בינינו כבר נקודות הסכמה מרכזיות. נראה שנקיים שיחה טלפונית עוד היום; שני הצדדים מעוניינים מאוד להגיע לעסקה".

בהתייחס למנהיג העליון מוג'תבא חמינאי טען הנשיא כי הוא לא שולט בפועל באיראן: "אני לא יודע מה קורה איתו, או אם הוא מת", התבטא.

בתדרוך לכתבים במטוס ציין הנשיא כי "יש 15 נקודות הסכמה עם איראן. נקודות 1,2,3 הם שלא יהיה להם נשק גרעיני". הוא הבהיר גם כי איראן הסכימה לפתוח מחדש את מצר הורמוז.