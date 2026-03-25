טראמפ מעלה הילוך: אלפיים צנחנים אמריקאים בדרכם למזרח התיכון

שני מסוקי צ'ינוק מדגם CH-47 , מטילים תותחים מסוג M119 במהלך פעולות תקיפה אוויריות באזור האימונים של קהוקו , הוואי, ( צילום: סמלת אוליביה קווארט, צבא ארה"ב )

הפנטגון הורה היום (שלישי) לאלפיים צנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 המפורסמת להתפרס במזרח התיכון, צעד שמסמן הסלמה משמעותית בעימות בין וושינגטון לטהרן. הפקודות, שניתנו בכתב לחיילים מצוות הלחימה של החטיבה הראשונה וממטה הדיוויזיה בפורט בראג, מגיעות לאחר שבועות של השערות בנוגע למעורבות ישירה של ארה"ב במלחמה. הכוחות שנשלחו הם חלק מ"כוח התגובה המיידית" של צבא ארה"ב - יחידת עילית המאומנת להיפרס תוך 18 שעות בלבד לביצוע משימות מורכבות כמו תפיסת שדות תעופה, הגנה על שגרירויות ופינויי חירום. למרות שהיעד המדויק נותר חסוי מטעמי רגישות, גורמים אמריקאים מציינים כי הכוחות יהיו בטווח פגיעה מאיראן, והנשיא דונלד טראמפ כבר הבהיר כי הוא אינו פוסל אפשרות של הצבת מגפיים על הקרקע באיראן עצמה.

צנחנים של צבא ארה"ב במהלך אימון ( צילום: by Airman 1st Class David S. Calcote )

במקביל לכוחות הקרקעיים, המצור הימי והאווירי מתהדק. שלוש ספינות מלחמה הנושאות כ-4,500 חיילים מקבוצת המוכנות האמפיבית של "טריפולי" התקרבו לאזור, כשהן כוללות יחידות מיוחדות של חיל הנחתים (מארינס). יחידת נחתים נוספת נמצאת בדרכה מסן דייגו כדי לתגבר או להחליף את הכוחות הקיימים.

אחת התוכניות המרכזיות הנשקלות כעת בממשל טראמפ היא תפיסת האי חרג במפרץ הפרסי. האי מהווה עורק חיים קריטי עבור המשטר האיראני, שכן כ-90 אחוזים מייצוא הנפט של המדינה עוברים דרכו. כיבוש האי עשוי להעניק לוושינגטון יתרון אסטרטגי וכלכלי עצום נגד טהרן. טראמפ כבר הורה החודש להפציץ מטרות צבאיות באי, אך הורה להשאיר את תשתיות הנפט שלמות, ייתכן שכחלק מהכנה להשתלטות עתידית.