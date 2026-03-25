ראש הממשלה בנימין נתניהו דן בשבוע שעבר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באפשרות לפרסם קריאה פומבית לאזרחים באיראן לצאת לרחובות ולהפיל את המשטר, אך טראמפ החליט לבסוף כי התנאים לכך אינם בשלים. כך פרסם הערב (רביעי) העיתונאי ברק רביד ב'חדשות 12'.

ברקע הדברים עומדים חיסולים שביצעה ישראל, ובהם חיסולו של עלי לאריג׳אני, שנחשב לדמות מרכזית בהנהגה האיראנית לאחר חיסולו של עלי ח׳אמנאי, וכן חיסולו של גולאם־רזא סולימאני, מפקד הבסיג׳ שהיה אחראי לדיכוי הפגנות. גורמים ישראלים ציינו כי חיסולו נועד בין היתר לאפשר פתח להתקוממות עממית.

כמה שעות לאחר החיסולים שוחח נתניהו עם טראמפ וטען כי המשטר האיראני נמצא במצב של כאוס, מה שמייצר הזדמנות לערער אותו עוד יותר. לדבריו, ניתן לנצל את המצב באמצעות קריאה משותפת של שני המנהיגים לאזרחים לצאת לרחובות.

טראמפ הביע הסתייגות עמוקה מהרעיון, בעיקר מחשש לתגובה אלימה של המשטר. “למה לעזאזל שנגיד לאנשים לצאת לרחובות אם משמרות המהפכה פשוט יקצרו בהם”, אמר טראמפ ליועציו, לפי דיווח של אחד הבכירים.

בסופו של דבר הוחלט להמתין ולבחון את המתרחש בשטח. טראמפ ונתניהו סיכמו כי אם תתרחש יציאה המונית של אזרחים לרחובות, ייתכן שיפרסמו קריאה משותפת.

באותו ערב פרסם נתניהו הצהרה שבה רמז לאפשרות כזו ואמר כי “המטוסים שלנו פוגעים בפעילי טרור בשטח, בדרכים ובכיכרות. זה נועד לאפשר לעם האיראני האמיץ לחגוג את חג האש. אז צאו לחגוג... אנחנו משגיחים מלמעלה”.