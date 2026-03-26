במהלך דרמטי, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (חמישי) כי הוא דוחה את האולטימטום שניתן לאיראן בנוגע לתקיפת מתקני אנרגיה בעשה ימים, עד ל-6 באפריל בשעה 20:00 (שעון ארה"ב) - ולטענתו הוא עושה זאת "לבקשת ממשלת איראן".

טראמפ סיפר בראיון ל-fox: "איראן אמרו לי, דרך אנשי, "האם ניתן לקבל ארכה?", ולכן כך עשיתי. הם ביקשו 7 ימים, ואני החלטתי לתת להם 10. כי הם נתנו לי ספינות (שעברו במצר הורמוז), והם היו אסירי תודה. זה מתקדם היטב, ולכן הענקתי להם 10 ימים".

מוקדם יותר הוא כתב בחשבונו ברשת Truth Social: "השיחות מתקדמות, ולמרות טענות אחרות שנשמעות בתקשורת ה'פייק ניוז' הן מתקדמות טוב מאוד".

שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף אמר היום במהלך ישיבת קבינט כי בימים האחרונים פקיסטן, מצרים וטורקיה פנו לארצות הברית והציעו לתווך. ארצות הברית העבירה לאיראן, דרך פקיסטן, "רשימת צעדים בת 15 סעיפים המהווה מסגרת להסכם שלום", אמר וויטקוף.

"זה הוביל לשיחות חזקות וחיוביות... נראה לאן הדברים מתקדמים ואם נוכל לשכנע את איראן שזהו רגע מפנה ללא חלופות טובות עבורם מלבד עוד מוות והרס. יש לנו סימנים חזקים שזה אפשרי", הוא אמר. וויטקוף טען כי "איראן מחפשת דרך יציאה" מהמלחמה, וציין כי אמר לבכירים איראנים כי הם לא צריכים "לבצע חישוב שגוי פעם נוספת".