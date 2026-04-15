"בלי נשק לאיראן": טראמפ חושף את ההבטחה שנתן לו נשיא סין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, בו טען כי סין הסכימה להפסיק את אספקת הנשק לאיראן - צעד שנתפס כהתקדמות משמעותית במאמצי וושינגטון לבודד את טהרן.
"סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז", כתב טראמפ. "אני עושה את זה גם בשבילם וגם בשביל שאר העולם. המצב הזה לא יקרה עוד - הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן".
הנשיא הוסיף כי הוא צפוי להיפגש עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג בעתיד הקרוב: "הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן כשאגיע לשם בעוד כמה שבועות", הוא התבטא, והוסיף: "אנחנו עובדים יחד בחוכמה, ומאוד טוב!".
טראמפ סיים את הפוסט במסר איום מוסווה: "זה לא עדיף על להילחם??? אבל תזכרו, אנחנו מאוד טובים בלחימה, אם נצטרך - הרבה יותר טובים מכל אחד אחר!".
מלחמה לצד דיפלומטיה
הפרסום מגיע על רקע דיווחים שפורסמו השבוע על מעורבות סינית במלחמה בין איראן לארצות הברית. בין השאר, מסמכים צבאיים איראניים שדלפו חשפו כי מפקדי הצבא האיראני השתמשו בלוויין ריגול סיני מדגם TEE-01B כדי לנטר בסיסים אמריקאיים במזרח התיכון.
במקביל, מאמצי המתווכות להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ממשיכים להתקדם. גורמים אזוריים מסרו כי שני הצדדים נתנו "הסכמה עקרונית" להאריך את הפסקת האש, שאמורה לפוג ב-22 באפריל, לפחות בשבועיים נוספים.
לפי הדיווחים, המתווכות עובדות על פשרה בשלוש נקודות המחלוקת המרכזיות: תוכנית הגרעין האיראנית, מצר הורמוז ופיצויים על נזקי המלחמה. דובר משרד החוץ האיראני איסמאעיל בקאאי אישר כי "חילופי המסרים עם הצד האמריקני נמשכים" באמצעות המתווכת הפקיסטנית.
טראמפ עצמו אמר מוקדם יותר השבוע בריאיון לרשת פוקס ניוז כי הוא "חושב שמלחמת איראן עשויה להסתיים בקרוב מאוד".
