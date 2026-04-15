"בלי נשק לאיראן": טראמפ חושף את ההבטחה שנתן לו נשיא סין

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, בו טען כי סין הסכימה להפסיק את אספקת הנשק לאיראן - צעד שנתפס כהתקדמות משמעותית במאמצי וושינגטון לבודד את טהרן.

"סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז", כתב טראמפ. "אני עושה את זה גם בשבילם וגם בשביל שאר העולם. המצב הזה לא יקרה עוד - הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן".

הנשיא הוסיף כי הוא צפוי להיפגש עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג בעתיד הקרוב: "הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן כשאגיע לשם בעוד כמה שבועות", הוא התבטא, והוסיף: "אנחנו עובדים יחד בחוכמה, ומאוד טוב!".

טראמפ סיים את הפוסט במסר איום מוסווה: "זה לא עדיף על להילחם??? אבל תזכרו, אנחנו מאוד טובים בלחימה, אם נצטרך - הרבה יותר טובים מכל אחד אחר!".