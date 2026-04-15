"עומדים לקראת יומיים מדהימים": המהלך הבא של טראמפ מול איראן 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי המלחמה שניהל יחד עם ישראל נגד איראן מתקרבת לסיומה, על רקע מאמצים דיפלומטיים לבלום את חידוש הלחימה.

לדבריו בריאיון לרשת פוקס ביזנס “אני חושב שזה מאוד קרוב לסיום, נראה מה יקרה, אני חושב שהם מאוד רוצים להגיע להסכם”. בשיחה עם כתב רשת ABC ג’ונתן קרל הוסיף “אתם עומדים לראות יומיים מדהימים”.

בתוך כך, הרמטכ״ל הפקיסטני עאסם מוניר הגיע לטהרן במטרה “לצמצם פערים” בין הצדדים, לאחר שתיווך גם בסבב השיחות האחרון שלא הניב פריצת דרך. גורמים המעורים במגעים ציינו כי ייתכן חידוש השיחות בפקיסטן כבר בימים הקרובים, כאשר ישראל מצפה להארכת הפסקת האש בת השבועיים שסוכמה.

במוקד המחלוקת עומדת סוגיית הגרעין האיראני. ארצות הברית הציעה הקפאה של 20 שנה לפעילות הגרעינית, בעוד איראן דורשת הגבלה קצרה יותר של שלוש עד חמש שנים לצד הסרת סנקציות, ומתנגדת להוצאת החומר המועשר משטחה. עם זאת, לפי מקורות המעורבים במגעים, חלה התקדמות בשיחות מאחורי הקלעים.

דוברת הבית הלבן הכחישה במקביל דיווחים שארה"ב ביקשה מאיראן את ההארכה בהפסקת האש. הדוברת ציינה כי "הדיווחים שביקשנו את הארכת הפסקת האש אינם נכונים. השיחות עם אירן נמשכות והן יעילות".

מצור ימי בסימן שאלה

במקביל, ארצות הברית ממשיכה באכיפת מצור ימי על נמלי איראן, כשלטענת הצבא האמריקאי אף כלי שיט לא הצליח לפרוץ אותו עד כה. מנגד, סוכנות פארס האיראנית דיווחה כי מכלית נפט הצליחה להגיע לנמל ח׳ומייני למרות הסנקציות. באיראן איימו כי יבלמו את תנועת הסחר במפרץ, בים עומאן ובים האדום אם המצור יימשך.

טראמפ הזהיר מוקדם יותר כי במקרה של חידוש הלחימה, ארצות הברית תוכל להסב נזק כבד בתוך זמן קצר, ואמר “אנחנו יכולים להשמיד את כל הגשרים ואת כל תחנות הכוח שלהם בתוך שעה, אנחנו לא רוצים לעשות את זה”.

המלחמה הובילה לשיבושים חמורים בשוק האנרגיה, כאשר מצר הורמוז, נתיב מרכזי להובלת נפט וגז, נסגר בפועל לכלי שיט זרים, מה שפגע ביצוא ממדינות המפרץ והקפיץ את מחירי הנפט.