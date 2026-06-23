הסנאט האמריקני אישר ברוב של 50 מול 48 החלטת "סמכויות מלחמה" שנועדה למנוע מהנשיא דונלד טראמפ להמשיך בפעילות צבאית נגד איראן ללא אישור הקונגרס. מדובר בפעם הראשונה שהסנאט מאשר צעד כזה, לאחר תשעה ניסיונות קודמים שנכשלו.
ההחלטה התקבלה לאחר שארבעה סנאטורים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים והצביעו בעדה, בעוד הסנאטור הדמוקרטי ג'ון פטרמן התנגד.
אף שהמהלך אינו מחייב מבחינה משפטית ונחשב בעיקר לסמלי, הוא נתפס כנזיפה פוליטית משמעותית בטראמפ ובמדיניותו מול איראן.
ההצבעה נערכה על רקע ביקורת גוברת מצד מחוקקים רפובליקנים על המלחמה ועל ההסכם שגיבש טראמפ עם איראן לסיומה. במקביל, הפנטגון ביקש מהקונגרס תקציב נוסף של כ-80 מיליארד דולר לכיסוי עלויות המלחמה וחידוש מלאי התחמושת.
מנהיג הדמוקרטים בסנאט, צ'אק שומר, טען כי המלחמה באיראן הייתה "אחת משגיאות מדיניות החוץ החמורות ביותר בתולדות ארצות הברית".
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