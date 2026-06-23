הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

הסנאט האמריקני אישר ברוב של 50 מול 48 החלטת "סמכויות מלחמה" שנועדה למנוע מהנשיא דונלד טראמפ להמשיך בפעילות צבאית נגד איראן ללא אישור הקונגרס. מדובר בפעם הראשונה שהסנאט מאשר צעד כזה, לאחר תשעה ניסיונות קודמים שנכשלו.