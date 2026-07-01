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זה ההסבר לתופעה

בצבע סגול: מבקרי הפארק נדהמו מבעל החיים המוזר שנח על החוף

פיל ים בצבע סגול בוהק הופיע בפארק בקליפורניה | מומחים חשפו את הסיבה המפתיעה לתופעה הנדירה שעוררה השערות רבות (בעולם)

פיל הים הסגור בפארק (צילום: anonuevosp)

מבקרי הפארק הלאומי Año Nuevo State Park שבקליפורניה הופתעו לגלות פיל ים שצבעו הפך לסגול בוהק, מראה שעורר שלל השערות לגבי מצבו.

לדברי מומחי הפארק, היו מי שסברו כי הצבע החריג נגרם מתזונה המבוססת על קיפודי ים סגולים או אף מדימום פנימי, אך לאחר בדיקה התברר כי ההסבר פשוט בהרבה.

לדבריהם, פיל הים קיבל את גונו הסגול לאחר שנח על אצות אדומות שכיסו את החוף, והפיגמנטים שבהן הכתימו את פרוותו.

בפארק ציינו בהומור כי נראה כאילו פיל הים "עשה אמבטיה במיץ ענבים", והבהירו כי מדובר בתופעה טבעית שאינה מעידה על בעיה בריאותית.

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