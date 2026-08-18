ממשל הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הטיל אתמול (יום ג') סנקציות כלכליות על נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, השופטת היפנית טומוקו אקנה, ועל תובע בכיר במוסד, עבדולאיי סיי. המהלך מהווה החרפה נוספת במאבק הדיפלומטי של ארצות הברית נגד המוסד הבינלאומי.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הכריז על הצעד והאשים את שני הבכירים כי "השתתפו באופן ישיר במאמצי בית הדין לחקור, לעצור או להעמיד לדין אישים בכירים שממשלותיהם לא הסכימו לסמכות השיפוט של בית הדין".

הסנקציות כוללות הקפאת נכסים אמריקניים של שני הבכירים, ככל שקיימים, וניתוק מלא שלהם מהמערכת הפיננסית של ארצות הברית.

הצעד האמריקני מהווה המשך לסנקציות שהוטלו בשנה החולפת על שופטים ותובעים בבית הדין, בעיקר בעקבות הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

רוביו הבהיר בחודש האחרון כי הממשל מתכנן להגביר את הלחץ על בית הדין, ואף לפעול במישור הדיפלומטי כדי לשכנע מדינות נוספות לפרוש מחברות במוסד. הנשיא טראמפ עצמו הצהיר כי מטרת הקמפיין היא להגן על ראש הממשלה נתניהו ועל אחרים מפני העמדה לדין.

יצוין כי ארצות הברית אינה מדינה חברה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, אולם בית הדין טוען שיש לו סמכות להעמיד לדין גם אזרחי מדינות שאינן חברות, כאשר העבירות המיוחסות להם בוצעו בשטחה של מדינה החברה בבית הדין.