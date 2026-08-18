למעלה משבוע חלף מאז שיצא נחמן קינן, בחור ישיבה חסיד חב"ד כבן 25 מבית שמש, לדרכו לצפון – ומאז לא נודע דבר על מקום הימצאו. כוחות משטרה רבים, מתנדבי ארגוני חיפוש וצוותי צוללנים ממשיכים לסרוק את אזור טבריה והכנרת, לאחר שהאיכון האחרון של הנעדר נקלט בעיר טבריה. בני משפחתו, השרויים במצוקה רבה, פונים לציבור בבקשה לסייע בחיפושים ומביעים דאגה רבה לשלומו.

לפי הפרטים שבידי המשטרה, הצעיר יצא מביתו ביום ראשון האחרון בשעות הערב, כשבידיו תרמיל גב שחור ותיק תפילין חום כהה. הבחור, שחזר לפני מספר שנים מפיליפינים שם שהה תקופה ממושכת, תכנן להיפגש עם רבו בצפת לצורך התייעצות בעניין תורני דחוף. המפגש האחרון עם אביו היה בכניסה לבית כנסת בבית שמש, שם מסר לו כי בכוונתו לבקר תחילה חבר קרוב ולאחר מכן להמשיך צפונה.

בשעה עשר בלילה יצר הבחור קשר טלפוני עם רבו, שנמצא באותה עת בבית חולים מטעמים משפחתיים. הרב הציע לו לסדר עבורו מקום ללון בו בלילה, והשניים קבעו להיפגש למחרת בבוקר בשעה עשר. אולם המפגש המתוכנן לא התקיים מעולם. הקשר האחרון עם הנעדר היה למחרת בשעות הבוקר, כאשר שוחח עם אביו בטלפון והודיע לו כי סוללת הטלפון שלו עומדת להיגמר. מאז אותו שיחה כבה הטלפון ונותק כל קשר. כך דווח היום (יום ג') במאקו.

בעקבות הדיווח על היעדרותו, פתחה משטרת ישראל בחקירה מקיפה. מפקד תחנת משטרת בית שמש ושוטרי התחנה פועלים בשטח בשיתוף הדוק עם שוטרי המחוז הצפוני. במסגרת בדיקת צילומי מצלמות אבטחה בבתי עסק שונים באזור, זוהה הצעיר כשהוא צועד ברגל בצהרי היום ברחובות טבריה לכיוון חוף גיא שבכנרת, בסביבות השעה שש בערב. בעקבות ממצא זה הוזעקו לאזור גם צוותי צוללנים הסורקים את מי הכנרת, אך עד כה ללא תוצאות.

"נחמן, אחי הצעיר, יצא ביום ראשון בערב מהבית באוטובוס לכיוון צפת. הוא היה אמור להיפגש עם הרב שלו, הוא למד שם בעבר בישיבה. הוא פשוט לא הגיע. לא לצפת, לא לישיבה ולא לפגישה", מסר אחיו דניאל בשיחה עם 'בבלי'. לדבריו, האינדיקציה האחרונה על מקום הימצאו של נחמן התקבלה ביום שני, כאשר על פי נתוני הרב-קו הוא שהה באזור טבריה. "האיכון האחרון שלנו הוא מאותו יום שני. אנחנו מנסים להבין איפה לחפש בטבריה, וזו השאלה המרכזית כרגע", הוא אמר.

בני המשפחה והמתנדבים ממשיכים לעבור בין נקודות שונות באזור, בניסיון לאתר כל פיסת מידע שעשויה להוביל לנעדר. "אנחנו פשוט חורשים את המקומות, לוקחים כל אינדיקציה, כל דיווח וכל מידע שמגיע ומנסים לאמת אותו ולהבין. אבל זה פשוט חוסר אונים, כי אין קצה חוט", תיאר האח את רגעי החרדה הקשים. במשפחה מעלים חשש כבד שמא נחטף בידי גורם לא ידוע.

כוננים ומתנדבים מארגונים שונים, ביניהם ידידים, זק"א, יכ"ל וגופים נוספים, יצאו לחיפושים על פי האינדיקציות השונות באזור טבריה והצפון. בני המשפחה מביעים דאגה עמוקה מהעובדה שמדובר בצעיר בעל אישיות חיובית ומאירה אשר מקפיד לשמור על קשר רציף, ומעלים חשש כבד שמא נחטף בידי גורמים עוינים באזור הצפון.

על פי התיאור שפרסמה דוברות המשטרה, הנעדר הוא בעל קומה בינונית, גובהו כ-1.74 מטר, עם שיער שחור וזקן. עיניו בצבע חום. בעת היעלמותו היה לבוש בחליפה שחורה וחולצה לבנה, חבש מגבעת, ונשא עמו תרמיל גב בצבע שחור ותיק תפילין בצבע חום כהה. משטרת ישראל קוראת לכל מי שיודע פרטים על מקום הימצאו של כתריאל נחמן קינן, או כל מידע אחר שעשוי לסייע באיתורו, לפנות בדחיפות לתחנת משטרת בית שמש בטלפון 02-9902384, או למוקד 100 של משטרת ישראל.