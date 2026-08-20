הרשויות באיראן המשיכו הבוקר (יום חמישי) בגל ההוצאות להורג של מעורבים במחאות, כאשר הוצא להורג גאאם חוסייני, המכונה "אריאן", שהורשע בהשתתפות באירועי המחאה שהתרחשו בעיר אספהאן שבמרכז המדינה בחודש ינואר האחרון. כך דיווח אתר איראן אינטרנשיונל.

חוסייני הוא החמישי שהוצא להורג מתוך קבוצה של 12 נידונים למוות במסגרת מה שמכונה "תיק כיכר עלי-ח'אני". מומחי זכויות אדם של האו"ם הביעו דאגה חמורה ביחס לתקינות הליכי המשפט שעברו הנאשמים בפרשה זו.

הרשות השופטת באיראן תיארה את חוסייני כאזרח זר, אך נמנעה מלפרט את אזרחותו באופן רשמי. עם זאת, מקור המכיר את הפרטים מסר כי חוסייני היה קרוב משפחה של גולמוחמד מוחמדי, אזרח אפגניסטן שכבר הוצא להורג קודם לכן באותה פרשה, דבר המצביע על כך שגם חוסייני היה ככל הנראה בעל אזרחות אפגנית.

על פי הודעת מרכז התקשורת של הרשות השופטת, ההוצאה להורג בוצעה הבוקר לאחר שבית המשפט העליון באיראן דחה את הערעור ואישר את גזר דין המוות. בין האישומים שבהם הורשע נמנו "מוחארבה" (ניהול מלחמה נגד אלוקים), חבלה, פגיעה ברכוש וקשירת קשר לפגיעה בביטחון הלאומי.

הפרשה עוסקת באירועים שהתרחשו ב-8 בינואר בכיכר עלי-ח'אני באספהאן, במהלכם נהרגו ארבעה מאנשי כוחות הביטחון האיראניים. לטענת הרשויות באיראן, חוסייני הגיע למקום כשהוא חמוש בנשק קר, חבש כובע ומסכה, וכיבה את מכשיר הטלפון הנייד שלו על מנת למנוע זיהוי ומעקב. כמו כן הואשם בהשתתפות בהצתת מסגד בשכונת מלכשאהר בעיר באותו הלילה, וביצירת אווירה של פחד ופגיעה קשה בביטחון הציבורי.

חוסייני מצטרף לארבעה נוספים מהפרשה שכבר הוצאו להורג בשבועות האחרונים: גולמוחמד מוחמדי ועורפאן אספנדיארי הוצאו להורג ב-19 ביולי, ואמירחוסיין ספארי ואבולפזל ספאחי הוצאו להורג ב-28 ביולי. השניים האחרונים נתלו באופן פומבי בכיכר עלי-ח'אני עצמה, במקום בו התקיימו ההפגנות, כאשר הוקם גרדום מיוחד באזור תחת אבטחה כבדה ונוכחות משטרתית מוגברת, מחשש להתפרצות מחאות נוספות.

ההוצאה להורג של חוסייני עוררה שוב ביקורת חריפה מצד ארגוני זכויות אדם ומומחים בינלאומיים. לפני ההוצאות להורג הקודמות בפרשה, פנו מומחי או"ם בראשות דיווחת המצב באיראן, מאי סאטו, בקריאה דחופה לעצור את ביצוע עונשי המוות. המומחים הבהירו כי גזירת עונש מוות על 12 אנשים בדיון אחד, בדלתיים סגורות וללא הבהרה של האחריות הפלילית האישית של כל נאשם, מהווה הפרה חמורה של הסטנדרטים הבינלאומיים למשפט הוגן. על פי הדיווחים, הנאשמים – רובם צעירים בשנות העשרים לחייהם ואף בשלהי גיל ההתבגרות – עברו מעצרים שרירותיים, היעלמויות בכפייה ויחס קשה, כאשר ההרשעות התבססו בעיקר על הודאות שחולצו מהם ושודרו בטלוויזיה הממלכתית.

צעד זה מגיע במסגרת מגמה רחבה ומדאיגה של הסלמה בשימוש בעונש המוות באיראן כנגד מעורבים במחאות. על פי נתוני נציב זכויות האדם של האו"ם, פולקר טורק, מאז אמצע חודש מרץ הוציאה איראן להורג לפחות 56 אנשים באישומים הקשורים לביטחון לאומי, כאשר למעלה מ-100 מעורבים נוספים עומדים כעת בפני אישומים דומים ועונשי מוות פוטנציאליים.