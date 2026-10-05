במוצאי שמחת תורה, בלב העיר טהראן, הדהדו קולות שמחה יהודית בין כותלי בית הכנסת המרכזי "יוסף אבאד". תיעודים מיוחדים שהגיעו מהקהילה מראים מאות מבני הקהילה היהודית בעיר הבירה האיראנית, זקנים וצעירים כאחד, כשהם רוקדים במעגלים ומחבקים בשמחה את ספרי התורה.

במרכז מעגלי הריקוד ניצב הרב יוסף גראמי, רבה של איראן, המוביל בשנים האחרונות את חיי הקהילה במדינה. הרב גראמי הוביל את שירת ההקפות בקול נרגש, כשהוא מניף את ספר התורה ומלהיב את הקהל הרב שהתכנס.

עבור צופים רבים ברחבי העולם, התיעודים מטהראן מהווים תזכורת מרגשת לכך שהתורה והשמחה היהודית חוצות גבולות גיאוגרפיים. למרות כל האתגרים והמורכבויות, ניגון הנשמה היהודית בלב איראן ממשיך להישמע בעוצמה ובגאון.