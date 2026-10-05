ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, הכריז היום (יום שני) על פיזור הפרלמנט והקדמת מועד הבחירות הכלליות במדינה ליום 29 בנובמבר הקרוב.

ההכרזה על הבחירות המוקדמות הגיעה בעקבות נפילת חבילת צעדי הדיור שקידמה הממשלה בבית התחתון של הפרלמנט, במהלך שנחשב למכה פוליטית קשה לראש הממשלה.

על פי הדיווחים בתקשורת הספרדית, סאנצ'ס איבד את הרוב הפרלמנטרי שלו כאשר מפלגת חונטס הקטלאנית הצביעה נגד הצווים הממשלתיים. חבילת הצעדים שנפלה כללה הגבלות על פינוי שוכרים והארכת חוזי שכירות, והיא נועדה להתמודד עם משבר הדיור החמור שפקד את המדינה בתקופה האחרונה.

במהלך הדיון הסוער בפרלמנט, תקף סאנצ'ס בחריפות את חברי הפרלמנט שהתנגדו לחוק. "ההיסטוריה תשפוט אתכם מוקדם משאתם חושבים", מסר מעל הדוכן. גורמים בסביבתו הגדירו את הצבעת חונטס כ"בגידה של ממש" ואמרו לעיתון ABC כי "מה שקרה חמור מאוד".

מנהיג האופוזיציה, אלברטו נונייס פייחו, קרא להליכה מיידית לקלפיות. "כי המדינה כבר לא יכולה יותר", אמר. מיגואל טליאדו ממפלגת PP פנה ישירות לראש הממשלה: "פדרו, אל תחשוב על זה יותר. תעשה את זה. תכריז מחר על בחירות כלליות. תלחץ על הלחצן".

הסערה הפוליטית החלה בעקבות פינויה של מריה דל כרמן אבסקל בת ה-87 מדירתה במדריד, שבה התגוררה מאז שנת 1956. קרן השקעות שרכשה את הנכס דרשה להעלות את שכר הדירה מ-440 ל-1,650 אירו בחודש, סכום העולה על קצבת הפנסיה שלה. תמונות פינויה של הקשישה על גבי אלונקה עוררו זעם ציבורי עצום ברחבי ספרד.

האירוע הצית גל מחאות נרחב במדינה. בשבת צעדו במדריד בין 70 אלף ל-500 אלף מפגינים, על פי הערכות שונות. המחאות כוללות מאהלים בכיכר פוארטה דל סול והפגנות נגד פינויים בכ-50 ערים. בעקבות הלחץ הציבורי ניסתה הממשלה לקדם את "צו מריכרמן" למניעת פינוי שוכרים מוחלשים, אך הצו נפל בפרלמנט.

בסביבת ראש הממשלה מעריכים כי הזעם הציבורי סביב נושא הדיור עשוי לסייע בגיוס מצביעי השמאל לקלפיות. עם זאת, סאנצ'ס מתמודד עם אתגרים נוספים, כולל פרשות שחיתות שבהן מסובכים מקורביו וביקורת על הטיפול במשבר המסתננים במובלעת הספרדית סאוטה.

הסקרים מראים כי גוש הימין מחזיק ברוב מוחלט בפרלמנט. המפלגה העממית (PP) ומפלגת ווקס מגיעות יחד לרוב, על פי הסקרים האחרונים. הבחירות המוקדמות צפויות להתקיים ב-29 בנובמבר.