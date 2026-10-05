עובדים בארצות הברית מביעים זעם בעקבות מגמה חדשה של מעסיקים: איסור על ישיבה במהלך שעות העבודה. בנוסף, הנחיה פנימית חדשה ברשתות קמעונאות בארה"ב, האוסרת על עובדים לגשת לשירותים שלא במהלך ההפסקות המוגדרות מראש, עוררה סערה ברשתות החברתיות.

בהודעה שנחשפה ופורסמה ברשת, נקרא הצוות "לאסוף את כל התיעודים האפשרי" לקראת צעדים משפטיים אפשריים. הסיפור פורסם ב'ישראל היום'.

הזעם בשטח הפך במהירות לתיעודים ויראליים של מציאות יומיומית קשה. עובד בסניף שירות לקוחות באטלנטה שבג'ורג'יה שיתף כי כשהגיע למשמרת, גילה שכל הכיסאות בחדר ההפסקה נעלמו, והכיסא האחרון הודבק בסרט הדבקה.

המנהל במקום הבהיר לו כי נכנס לתוקף נוהל חדש האוסר על ישיבה בזמן העבודה באופן גורף. העובדים מדווחים על רגליים נפוחות, וסרטונים ברשת מראים עובדים הכורעים על הרצפה או נשענים על פחי אשפה כדי לנוח.