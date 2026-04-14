רגע חריג במיוחד תועד אמש (שני) בבית הלבן, כאשר ערוץ FOX News הצליח לתעד את הרגע שבו הגיע משלוח ממקדונלד'ס היישר לחדר הסגלגל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - זמן קצר לפני אחת ממסיבות העיתונאים שלו.

בשלב מסוים, טראמפ הזמין את השליחה להצטרף אליו מול המצלמות: "את רוצה לעשות איתי מסיבת עיתונאים קטנה?", תוך כדי שהוא עוקץ את העיתונאים ואומר: "הם לא האנשים הכי נחמדים, את כן".

הרגע החריג משקף את סגנונו הייחודי של טראמפ, שלא פעם משלב אירועים יומיומיים עם מסרים פוליטיים.

קפיצת ענק בשווי DoorDash

בעקבות הפרסום הבלתי צפוי, שווי חברת DoorDash - פלטפורמת משלוחי המזון המובילה בארה"ב - זינק ב-3.01 מיליארד דולר. המשקיעים ראו בהזמנה הפומבית של הנשיא מהבית הלבן פרסום חינם בשווי עצום, שמחזק את מעמדה של החברה בשוק התחרותי.

בבלי מעדכן כי DoorDash, המכונה "הוולט של ארה"ב", נהנית בשנים האחרונות מצמיחה מרשימה בשוק משלוחי המזון האמריקני. הרגע הוויראלי מהבית הלבן מצטרף לשורה של אירועים שהעלו את שווי החברה, במיוחד על רקע המגמה הגוברת של הזמנות מזון מהבית.

יצוין כי טראמפ ידוע באהבתו למזון מהיר. במהלך כהונתו הראשונה הוא אף אירח את נבחרת הפוטבול האמריקאית בבית הלבן עם ארוחות מזון מהיר, צעד שעורר תגובות מעורבות אך זכה לסיקור תקשורתי נרחב.