פיקוד מרכז של כוחות חיל הים האמריקאי/הצי החמישי של ארה"ב ( צילום: אונית USS Mason (DDG 87) מפליגה )

בשעה זו נכנס לתוקפו המצור הימי המלא שהטיל הנשיא דונלד טראמפ על נמלי הים של איראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פרסם הודעה רשמית לימאים בה הבהיר כי החל מהערב, כל כלי שיט המנסה להגיע לנמלים האיראניים או לצאת מהם יהיה נתון לתפיסה או הסטה. המהלך הדרמטי מגיע על רקע קריסת השיחות באיסלמאבאד והחלטת הממשל האמריקני להגביר את הלחץ על טהראן באמצעות חנק כלכלי מוחלט.

על פי ההודעה הרשמית, המצור ייאכף במפרץ עומאן ובים הערבי ממזרח למצר הורמוז, ויחול על כל כלי השיט ללא קשר לדגל שהם נושאים. הצבא האמריקני הבהיר כי כל ספינה הנכנסת או יוצאת מהאזור הנתון למצור ללא אישור מפורש עשויה להיתפס או להיות מוסטת לנמל אמריקני. זהו מהלך חסר תקדים בהיקפו, שמטרתו לנתק את איראן מכל סחר ימי ולהביא לקריסה כלכלית מהירה של המשטר.

למרות החומרה של המצור, הבהיר הצבא האמריקני כי המעבר התמים של כלי שיט ניטרליים דרך מצר הורמוז לא ייפגע. ספינות שמיועדות ליעדים שאינם איראניים יוכלו להמשיך במסלולן הרגיל, אך יידרשו להוכיח שאינן מתכוונות לעגון בנמלים האיראניים. הנשיא טראמפ הזהיר בחריפות כי כוחותיו יעצרו גם כלי שיט ששילמו אגרות מעבר לאיראן, תוך שהוא מדגיש: "אף אחד שמשלם אגרה בלתי חוקית לא יזכה למעבר בטוח בים הפתוח". בנוסף, הודיעה ארצות הברית כי משלוחים הומניטריים כמו מזון, ציוד רפואי וסחורות חיוניות אחרות יותרו להיכנס לאיראן - אך בכפוף לבדיקה קפדנית של כוחות הצי האמריקני. המהלך נועד למנוע משבר הומניטרי שעלול לעורר ביקורת בינלאומית, תוך שמירה על הלחץ הכלכלי המרבי על המשטר בטהראן. כידוע, מצר הורמוז הוא עורק החיים של הכלכלה האיראנית, ודרכו עוברת רוב סחר הנפט והגז של המדינה.

טראמפ מימין, ואנס משמאל ( צילום: הבית הלבן )

ישראל במוכנות מלאה לתגובה

בישראל, מערכת הביטחון נערכת לאפשרות של תגובה איראנית מיידית למצור. גורם צבאי בכיר מסר הבוקר כי "אנחנו ערוכים לאפשרות שאיראן תנסה לבצע ירי כבר הערב, לעבר בסיסים אמריקניים והמפרץ כתגובה לסגירת מצרי הורמוז". הגורם הוסיף כי צה"ל העמיד את כל מערכותיו במוכנות הגבוהה ביותר, כאשר צוותי הקרקע והצוותים הטכניים עובדים סביב השעון כדי להעמיד את כל הפלטפורמות בחיל האוויר במצב מוכנות מלאה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף היום בישיבת הממשלה פרטים על שיחתו עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס, שהתקיימה אתמול לאחר קריסת המשא ומתן באיסלמאבאד. "אני שוחחתי אתמול עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס. הוא צלצל אליי ממטוסו בחזרה מאסלאמאבאד", מסר נתניהו. ראש הממשלה הבהיר כי ישראל תומכת בעמדה התקיפה של טראמפ להטיל מצור ימי על איראן, ומסר כי התיאום עם ארצות הברית הוא צמוד ומתמשך.

טראמפ עם סגנו ואנס בחדר המצב בבית הלבן ( צילום: הבית הלבן )

המפרץ דורש פעולה קרקעית

בעוד ארצות הברית מהדקת את החנק הימי על איראן, מדינות המפרץ מביעות תסכול מכך שוושינגטון אינה הולכת רחוק מספיק. גורם בכיר בבית המלוכה הסעודי חשף בשיחה עם התקשורת הישראלית כי הממלכה דורשת פעולה קרקעית נגד טהראן. "אין פתרון מלבד כניסה קרקעית לאיראן - אך יש להקים חלופה שלטונית", הבהיר הגורם. המסר משקף את החרדה הגוברת במפרץ מפני כך שהמצור הימי לבדו לא יספיק כדי לשבור את איראן.

משרד החוץ באבו דאבי שיגר השבוע הודעה נחרצת בה הבהיר כי ההתמודדות עם איראן חייבת להיות "כוללת ומלאה". האמירתים דורשים טיפול שורש לא רק בגרעין, אלא גם במערכי הטילים הבליסטיים, במערכי הכטב"מים ובהפעלת השלוחות ברחבי האזור. עבור מדינות המפרץ, זוהי הזדמנות היסטורית לגדוע את זרועות התמנון האיראני - הזדמנות שלדעתן ארצות הברית מפספסת.

עשן עולה לאחר תקיפות בלבנון, אילוסטרציה ( צילום: אייל מרגולין\פלאש90 )

המצור הימי מגיע על רקע מתיחות חסרת תקדים בין וושינגטון לטהראן. לאחר 21 שעות של דיונים מאומצים באיסלמאבאד, קרסו השיחות כאשר איראן סירבה לעמוד בהתחייבותה להפסקת אש. הממשל האמריקני הציע לשחרר חלק מהכספים האיראניים הכלואים ולסיים את המלחמה, אך בתמורה לדרישות נוקשות שכללו הקפאת העשרת אורניום לתקופה של 20 שנה והוצאת כל החומר המועשר מאיראן. ההפרה האיראנית היא שהובילה את טראמפ להחלטה על המצור הימי המלא.

בשעות הקרובות יתברר האם איראן תבחר להגיב בכוח למצור, או שמא תנסה לנווט את המשבר באמצעים דיפלומטיים. כך או כך, ברור שהאזור נכנס לשלב חדש ומסוכן, כאשר ישראל ומדינות המפרץ נערכות לכל תרחיש אפשרי.