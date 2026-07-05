בצעד חריג וחסר תקדים, אישרה הממשלה היום (ראשון) הצהרה רשמית המודיעה על סירוב להכיר בהחלטת בית המשפט העליון בעניין מועצת הרשות השנייה. מדובר בפעם הראשונה בתולדות המדינה שבה הממשלה מאמצת החלטה המצהירה באופן ישיר על אי-הכרה בקביעת בג"ץ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נכח בישיבה בעת אישור ההצעה, אותה הובילו במשותף שר התקשורת שלמה קרעי ושר המשפטים יריב לוין. ההחלטה התקבלה בתום דיון סוער שנמשך שעות ארוכות.

"רומסת את דבר המחוקק ללא סמכות"

במרכז ההצהרה שאושרה עומדת מתקפה חזיתית על החלטת בג"ץ מה-17 ביוני 2026, אשר אפשרה למועצת הרשות השנייה היוצאת להמשיך לתפקד, למרות שמספר חבריה המכהנים ירד אל מתחת לשני שלישים - המינימום הקבוע בחוק.

"החלטה שיפוטית המחייבת את הממשלה, שר משריה, רשות סטטוטורית או עובד ציבור לפעול בניגוד חזיתי ללשון חוק מפורשת, אינה ביטוי לשלטון החוק אלא להפרתו", נכתב בהצהרה. "החלטה כזו אינה ביקורת שיפוטית לגיטימית".

הממשלה הבהירה כי "תפעל בכל הכלים החוקיים שיעמדו לרשותה על מנת לבטל את ההחלטה", והוסיפה כי "לא תישמע בעתיד בפני הממשלה טענת הסתמכות, טענת מעשה עשוי, טענת תקינות מינהלית או כל טענה אחרת המבקשת להקנות תוקף לפעולה שנעשתה על ידי מועצה שאינה עומדת בתנאי הסף הסטטוטורי".

הרקע: שרשרת אירועים סוערת

הפיצוץ הנוכחי הוא שיאה של מסכת אירועים שהחלה במרץ השנה, כאשר השר קרעי ניסה להחליף את הרכב מועצת הרשות השנייה - הגוף הסטטוטורי האחראי על הפיקוח והרגולציה של הערוצים המסחריים. היועצת המשפטית לממשלה התנגדה למהלך, וארגון העיתונאים והתנועה לאיכות השלטון עתרו לבג"ץ.

בג"ץ הקפיא את פעילות המועצה החדשה, וקבע כי המועצה היוצאת תחזור לפעול זמנית. אולם ביוני השנה התפטרו פתאום שישה מחברי המועצה היוצאת, מה שהוריד את מספר החברים אל מתחת למינימום החוקי ושיתק את המועצה.

"חשד כבד לשיבוש ההליך המשפטי"

בתגובה לגל ההתפטרויות, הוציא הרכב שופטי בג"ץ - הנשיא יצחק עמית, השופט אלכס שטיין והשופטת רות רונן - צו ביניים דרמטי וחריף במיוחד. השופטים קבעו כי המועצה היוצאת תמשיך לכהן, וכי החלטות הממשלה על המינויים החדשים מוקפאות לחלוטין.

החלק הדרמטי ביותר בפסק הדין נגע להתנהלות השר וחברי המועצה שהתפטרו. השופטים כתבו כי מעיון בתצהירים עולה "חשד כבד, כי התפטרותם כוּונה אך לסיכול החלטות קודמות שניתנו על ידינו בהליך דנן, תוך שיבוש יכולתו של בית משפט זה לברר את מכלול הטענות שעל הפרק".

השופטים הצביעו על "סמיכות זמנים מעוררת תמיהה" בין מהלכי השר להתפטרויות, וציינו כי רוב החברים שהתפטרו ביקשו במקביל להמשיך לכהן במועצה החדשה שמקדם השר - התנהלות שלדברי בית המשפט "אינה עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות המוטלת על חבר מועצה".

משבר חוקתי ללא פתרון באופק

החלטת הממשלה מהיום מעבירה את העימות בין הרשות המבצעת לרשות השופטת לנקודת רתיחה מסוכנת. מחד, בג"ץ רואה בהתנהלות השר קרעי ניסיון לעקוף ולשבש צווים שיפוטיים באמצעות "ייצור" התפטרויות. מאידך, הממשלה טוענת כי בג"ץ המציא כלל משפטי יש מאין שסותר את לשון החוק הכתוב.

כעת, כשהממשלה מצהירה באופן רשמי כי מבחינתה להחלטות המועצה הקיימת לא יהיה שום תוקף מנהלי, שוק התקשורת המסחרית בישראל והרגולציה עליו נכנסים לתקופה של כאוס משפטי מוחלט, שעלול להגיע להכרעה חוקתית חסרת תקדים.