דרישה דחופה למנהל בתי המשפט: באיזו סמכות החתמתם אזרחים?

מבנה בית המשפט העליון בירושלים ( צילום: יוסי זמיר , פלאש 90 )

התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה הבוקר (ו' בתמוז) בדרישה דחופה למנהל בתי המשפט, השופט בדימוס צחי עוזיאל, בעקבות דרישת משמר בתי המשפט מאזרחים שהגיעו לצפות בדיון בבג"ץ לחתום על כתב התחייבות ולמלא את פרטיהם האישיים. הפניה מתייחסת לדיון שהתקיים הבוקר בבית המשפט העליון בעניין אופן בחירת השופטים, שם נדרשו חלק מהמבקרים לחתום על מסמך התחייבות כתנאי לכניסה לאולם.

על פי הפניה, משמר בתי המשפט דרש מכמה אזרחים לחתום על מסמך שכותרתו "התחייבות לשמירה על סדרי הדיון והסדר הציבורי בבית המשפט". המסמך כולל דרישה למסירת פרטים מזהים - שם מלא, מספר זהות, מספר בתיק ומספר הליך - וכן הצהרה מפורטת של המתחייב. "חרגה מכללי ההתנהגות המקובלים" בנוסח ההצהרה שבמסמך נכתב כי "לאחר שהובהר לי כי התנהלותי במהלך דיון ו/או בתום הדיון בבית המשפט חרגה מכללי ההתנהגות המקובלים בבית המשפט באופן המהווה הפרעה לסדר הציבורי באולם בית המשפט ובשטחים הציבוריים של בית המשפט". המסמך כולל ארבעה סעיפי התחייבות: ציות להוראות, שמירה על סדרי הדיון, התנהלות מכובדת ומניעת הפרת ההתחייבות. דרמה: הכנסת דוחה את הצעת בג"ץ לבחירות חוזרות למבקר משה בשן | 15:00 הכיבוש הושלם: טראמפ חגג על מטוסו החדש - בצבע דגל קטאר | צפו ישראל גראדווהל | 15:51 בסעיף 3 מפורטות תוצאות הפרת ההתחייבות, ובהן הרחקה מיידית מבניין בית המשפט, מניעת כניסה לדיונים עתידיים בתיק, וכן אפשרות לנקיטת הליכים פליליים או בגין בזיון בית המשפט. לסיכום מובאת הצהרה כי החתימה מתבצעת מרצונו החופשי של החותם, ורובריקה המאפשרת סימון במקרה של סירוב לחתום.

נשיא העליון יצחק עמית ( צילום: פלאש90 )

"סתירה לעיקרון פומביות הדיון"

התנועה למשילות ודמוקרטיה מבקשת לדעת מה מקור הסמכות של משמר בית המשפט לדרוש חתימה על מסמך כזה, כאשר לטענתה הדבר עומד בסתירה להוראות חוק יסוד: השפיטה בסעיף 3 הקובע כי "בית משפט ידון בפומבי", וסעיף 68(א) לחוק בתי המשפט הקובע את אותו עיקרון.

"דרישת חתימה על מסמך זה למעשה מציבה בפני האזרח הנדרש לחתום דילמה הכורכת את חשיפת פרטיו ולמעשה עלולה למנוע ממנו כניסה לאולם בית המשפט לצורך צפיה בדיון, מימוש זכותו הדמוקרטית על פי עיקרון פומביות הדיון שנקבע בחוק", נכתב בפניה.

כידוע, הדיון בבג"ץ התקיים הבוקר בהרכב מלא של 11 שופטים, ועסק בעתירות המבקשות לפסול את התיקון לחוק יסוד: השפיטה שנועד לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

חשש למאגר מידע לא חוקי

בנוסף, מעלה הארגון חשש כבד לפגיעה בפרטיות האזרחים. על פי הפניה, נראה כי דרישת החתימה מכוונת לאנשים מסוימים אותם איתר או סימן מראש משמר בית המשפט בשל חשד או ידיעה כי הפריעו בעבר לדיוני בית המשפט. "מכאן נראה כי משמר בית המשפט מנהל מאגר מידע על האנשים החשודים בעיניו להפריע לדיונים וכעת הוא מבקש להשלים את מאגר המידע עם רישום מדוקדק של פרטי האזרחים ובהם השם המלא ומספר תעודת הזהות", נכתב בפניה.

התנועה למשילות ודמוקרטיה מבקשת לדעת מה מקור הסמכות להקמת מאגר מידע שכזה והאם הוא מטופל ונרשם כחוק כנדרש בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. "בשל החשש להפרה חמורה של פרטיות ולפגיעה בעקרון יסודי של פומביות הדיון נבקש התייחסותך בדחיפות לפנייתנו זו", נכתב בסיום המכתב שנשלח למנהל בתי המשפט.

המכתב נשלח בעקבות הדיווח כי משמר בתי המשפט החל להחתים משפחות שכולות ונפגעי איבה על טופס התחייבות דומה בכניסה לדיונים. המשפחות מחויבות לחתום על התחייבות להתנהג בכבוד בכל בניין בית המשפט ובמהלך הדיונים, כאשר אי עמידה בהתחייבות תמנע מהם כניסה חוזרת לבית המשפט.

העתק מהפניה נשלח גם לשר המשפטים וסגן ראש הממשלה, חבר הכנסת יריב לוין. מנהל הפעילות של התנועה למשילות ודמוקרטיה, שלומי פרץ, חתום על המכתב שנשלח הבוקר.