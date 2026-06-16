לקראת ההצבעה הגורלית מחר (רביעי) על חסינותה, התראיינה הבוקר (שלישי) ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) בערוץ 14 ומתחה ביקורת חריפה על המערכת המשפטית. במוקד הראיון: התנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בדיוני החסינות, ומסר תקיף לחברי הקואליציה.

גוטליב חשפה את מה שהיא מגדירה כהתנהלות בעייתית של היועמ"שית במהלך הדיונים הסוערים בוועדת הכנסת. "היא ישבה עם אוזנייה באוזן בשתי הישיבות הקודמות, חשבה שלא נראה", מסרה חברת הכנסת. "ישבתי באיזשהו מקום כדי לראות מה היא מדברת כשהיא יוצאת, והיא אמרה לאלטמן: 'אני לא מגיעה בפעם הבאה'".

"לא יכולה לדבר בלי לקרוא מדף?"

לדברי גוטליב, בהרב-מיארה אכן מימשה את דבריה ושלחה בהמשך מכתב בו הודיעה כי לא תגיע לדיון הבא. בנוסף, תקפה גוטליב את הרמה המקצועית שהפגינה היועמ"שית: "אני לא יכולה להבין איך היא עומדת בראש מערך התביעה הפלילית בקריאה מדף עמוד וחצי. את לא יכולה לדבר? מה את עושה?"

גוטליב טענה כי היא מביאה לוועדה עובדות "שאף אחד לא רוצה לגעת בהן", והגדירה את הרמה המשפטית בדיון כ"לא כוחות". כזכור, ועדת הכנסת אישרה ביום שני את בקשת החסינות של גוטליב ברוב של 11 תומכים מול 3 מתנגדים, והכריעה בשאלה האם תוגן חברת הכנסת מפני כתב האישום בגין חשיפת זהותו של איש שב"כ.

דרישה להתייצבות מלאה של הקואליציה

לקראת ההצבעה במליאה מחר, הנהלת הקואליציה לוקחת את הדיון ברצינות רבה. בהודעה רשמית שנשלחה היום לחברי הליכוד הובהר: "מחר יתקיים דיון החסינות לטלי גוטליב - לא יאושרו קיזוזים". גוטליב הבהירה כי אינה מבקשת "חסינות דיונית", אלא חסינות מהותית מפני מה שהיא מגדירה כרדיפה פוליטית.

"מי שלא מבין מה זאת חסינות, בעיניי לא צריך להיות בכנסת יום", הצהירה גוטליב. "חסינות באה להגן על חברי הכנסת מפני הפקידים, כדי שהם יוכלו לעשות את עבודתם". היא הוסיפה מסר חד לחברי המפלגה: "אם יש אנשים במפלגה הזאת שיצביעו נגד החסינות שלי, זה אומר שהם לא מבינים בכלל את גודל השעה".

פריימריז בליכוד ושאיפות פוליטיות

בהמשך הראיון, התייחסה גוטליב גם למעמדה במפלגת השלטון ולשאיפותיה הפוליטיות. היא הדגישה את נאמנותה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ודחתה את הטענות שהוא חושש מאנשים דומיננטיים בסביבתו: "אדם חזק רוצה לידו אנשים חזקים, לא חלשים. שייתנו לו עוד דעה ועוד כוח".

גוטליב שללה על הסף אפשרות לביטול הפריימריז בליכוד, וקבעה כי "יהיו פריימריז, כי כך נכון למפלגת הליכוד". כשנשאלה על האפשרות שתמונה לתפקיד שרת המשפטים, השיבה כי אינה נאבקת על כיסא ספציפי, אך הבהירה את ביטחונה ביכולותיה: "אם יזמנו אותי – אני יכולה לייצר תמונות ניצחון".

ההצבעה הסופית על חסינותה של גוטליב תתקיים מחר במליאת הכנסת. אם המליאה תאמץ את החלטת הוועדה, ההליכים הפליליים נגדה יוקפאו עד לפיזורה של הכנסת הנוכחית.