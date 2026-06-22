ח"כ אבי מעוז ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

עימות פוליטי חריף פרץ היום (שני) בין יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, לבין יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, על רקע העיכוב הממושך בקידום "חוק הכותל". במכתב נוקב ששיגר מעוז ליו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, הוא דורש להעביר את הצעת החוק מוועדת החוקה לוועדה אחרת שתשלים את הליך החקיקה עוד במהלך כהונת הכנסת הנוכחית.

הצעת החוק, שנועדה למנוע את התערבות בג"ץ והתנועה הרפורמית בכותל המערבי ולעגן את סמכותה הבלעדית של הרבנות הראשית במקום, אושרה בקריאה טרומית ברוב של 56 חברי כנסת מהקואליציה. אולם מאז אותה הצבעה, החוק מעוכב בוועדת החוקה בראשות רוטמן, ללא התקדמות משמעותית. "ביד אחת נלחם בבג"ץ וביד השנייה מסייע לו" במכתבו, מותח ח"כ מעוז ביקורת חריפה על התנהלותו של רוטמן. "תמוה בעיניי כיצד ביד אחת מוביל ח"כ רוטמן מאבק נגד התערבות בג"ץ ברשויות השלטון, וביד השנייה מסייע בפועל לבג"ץ ולרפורמים להשתלט על הכותל המערבי ולאפשר את חילולו", כתב יו"ר נעם. לאחר ההתבטאות החמורה: דרישה לחקירה פלילית נגד ראש העיר לשעבר דוד קליין | 17:47 מעוז מדגיש כי העיכוב בחקיקה משרת בפועל את האינטרסים של בג"ץ והתנועה הרפורמית, בניגוד לרצון הרוב בקואליציה שתמך בחוק. "לצערי הרב העיכוב בחקיקה על ידי יו"ר ועדת החוקה, מסייע בפועל לרפורמים ולבג"ץ ומונע את החקיקה שנועדה להגן על קדושת הכותל", נכתב במכתב.

הכותל המערבי ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

דרישה להעברה מיידית לוועדה אחרת

בשל כך, דורש ח"כ מעוז מיו"ר הקואליציה להביא את הסוגיה לדיון מיידי בוועדת הכנסת ולהעביר את הצעת החוק לוועדה אחרת, או לוועדה מיוחדת שתטפל בה ללא דיחוי. "אני דורש להביא את הנושא מיידית לדיון בוועדת הכנסת ולהעביר את החוק לוועדה אחרת או לוועדה מיוחדת שתשלים את חקיקתו עוד בכנסת הנוכחית", נכתב בפנייה.

כזכור, רוטמן הודה בשידור חי כי החוק בנוסחו הנוכחי לא יעבור וכי הוא חייב לעבור שינויים. ההודאה עוררה סערה בקרב תומכי החוק, שרואים בעיכוב פגיעה בשמירה על קדושת הכותל.

אזהרה: "הקואליציה תירשם בדברי הימים"

בסיום מכתבו, מזהיר ח"כ מעוז כי אם החוק לא יעבור במהלך הכנסת הנוכחית, "האחריות לכך תרבוץ על הקואליציה, שתירשם בדברי הימים כמי שהפקירה את הכותל המערבי והעניקה אותו על מגש של כסף לבג"ץ ולרפורמים".

העתק מהמכתב הועבר גם ליו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, בסימן ברור לחומרת המצב ולדחיפות הנדרשת בעיני יו"ר נעם. המתח בין השניים משקף את המאבק הפנימי בקואליציה על קדושת הכותל ועל הדרך הנכונה להתמודד עם התערבות בג"ץ במקומות הקדושים.